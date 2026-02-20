Huijsen, KO. ¿Cuántos partidos se va a perder?

El Dean Huijsen atraviesa un nuevo quebradero de cabeza físico en una temporada que estaba llamada a ser la de su consolidación en el Real Madrid. Este viernes, el club comunicó oficialmente que el joven central sufre una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del equipo. El parte médico, escueto pero claro, apunta a una evolución que aún está “pendiente de evolución”, sin dar una fecha de regreso concreta.

La lesión llega en un momento delicado para Huijsen. A sus 20 años, sus primeros pasos en el club blanco han estado marcados por altibajos: no ha terminado de ofrecer la regularidad que muchos esperaban tras su fichaje millonario y ha encadenado varias ausencias por problemas físicos. Además, en algunas actuaciones ha recibido críticas por errores puntuales, lo que ha aumentado la presión sobre su rendimiento.

Este contexto complica aún más la situación del defensa, cuya progresión en Madrid ha pasado por luces y sombras. Sus buenas maneras con el balón y su distribución desde el fondo contrastan con momentos de imprecisión en defensa, y la competencia en la zaga blanca es feroz. En lo que va de temporada, ya ha perdido varios encuentros por lesión, y este nuevo contratiempo se suma al historial de ausencias que ha tenido que gestionar el cuerpo técnico.

De entrada, baja contra Osasuna

La primera consecuencia deportiva de esta lesión está clara: Huijsen no jugará el partido de este sábado frente al CA Osasuna en El Sadar, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El tiempo estimado de baja, entre 5 y 7 días, lo descarta de forma automática para este duelo crucial en la lucha por el título liguero.

Real Madrid's Dean Huijsen, right holds of the challenge of Sevilla's Djibril Sow during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Sevilla in Madrid, Spain, Saturday, Dec. 20, 2025.

¿Y el partido de Champions contra el Benfica?

Tras ese encuentro liguero, el Real Madrid tiene un compromiso vital en la Liga de Campeones: la vuelta del playoff frente al SL Benfica el próximo miércoles. La lesión de Huijsen se produce justo antes de este choque europeo, y por su duración aproximada de una semana su participación está en duda. Los plazos no invitan al optimismo, y todo apunta a que la decisión sobre su disponibilidad dependerá de cómo evolucione su recuperación en los próximos días.

Todo ello sin contar posibles impactos adicionales si su recuperación se alarga más allá del pronóstico inicial. En un equipo ya castigado por las lesiones, la ausencia de un central joven y con proyección se suma a una lista de incertidumbres defensivas que el técnico tendrá que manejar en las próximas semanas.

En definitiva, más allá de un solo partido, la lesión en el gemelo de Huijsen podría marcar un parón que se extienda a decisiones tácticas clave en dos competiciones de primer nivel para el Real Madrid en este tramo decisivo de la temporada