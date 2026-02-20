Kompany denuncia el episodio racista que sufrió en el campo del Betis: "Ku Klux Klan"

El racismo vuelve a golpear la conciencia del fútbol europeo. No por un hecho reciente, sino por el testimonio descarnado de uno de sus protagonistas. Vincent Kompany ha revelado que hace aproximadamente veinte años, cuando era jugador del RSC Anderlecht, sufrió un episodio racista brutal durante un partido en Sevilla frente a la afición del Real Betis. El ahora técnico belga, que entonces apenas tenía 18 o 19 años, compartía vestuario con el fallecido Cheick Tioté, a quien recordó con especial cariño en su relato.

“Me pasó a mí. Hace veinte años estaba en Sevilla. Vamos a decir que fue hace 20 años, ¿de acuerdo?… Fue contra el Real Betis con Cheick Tioté. Una persona increíble. Un corazón de oro. Los dos teníamos 18 o 19 años. Fuimos a ese partido y teníamos a los aficionados del Real Betis en las vallas cantando cosas del Ku Klux Klan, haciendo sonidos de mono, subiéndose a las vallas como monos. Jugamos el partido. También me alegré de marcar un gol en ese encuentro, por todo esto. Y pasó en aquel entonces. ¿Fue también por mi celebración? ¿Qué hice yo?”

El relato dibuja una escena difícil de asumir en pleno fútbol profesional: aficionados encaramados a las vallas, cánticos vinculados al Ku Klux Klan y sonidos racistas dirigidos a dos futbolistas adolescentes.

Kompany en su juventud en el Anderlcht / SD

Dos jóvenes frente a un entorno hostil

Más allá de la gravedad de los hechos, impacta la edad de los protagonistas. Kompany y Tioté eran prácticamente unos chavales iniciándose en la élite. El belga recuerda que celebró con especial rabia el gol que marcó aquella noche, aunque ahora, con la perspectiva que da el tiempo, se cuestiona incluso si su reacción pudo ser utilizada como excusa.

La reflexión final —“¿Qué hice yo?”— revela una de las consecuencias más perversas del racismo: que la víctima termine interrogándose a sí misma.

Una herida que el fútbol aún no ha cerrado

Aunque el episodio ocurrió hace dos décadas, el testimonio conecta con una problemática que sigue presente en los estadios europeos. Las campañas contra el racismo se han multiplicado, pero los incidentes no han desaparecido por completo.

Que una figura como Kompany decida hablar ahora no parece un ajuste de cuentas, sino un ejercicio de memoria. Recordar lo que ocurrió sirve para entender que el problema no es nuevo y que el silencio de otros tiempos no debe repetirse.