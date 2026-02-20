Mateu Alemany se fija en una estrella de la Ligue 1 con pasado en España

El Atlético de Madrid ya planifica el próximo mercado de verano y uno de los nombres que ha emergido con fuerza en las últimas horas es el de Panichelli. Según ha adelantado el programa televisivo El Chiringuito de Jugones, el director deportivo rojiblanco, Mateu Alemany, tiene en su radar al delantero argentino, que está brillando esta temporada en la Ligue 1 con el RC Strasbourg Alsace.

Panichelli no es un desconocido para el fútbol español. El atacante dejó un gran recuerdo en el CD Mirandés, donde firmó una campaña sobresaliente y estuvo a punto de culminar el sueño del ascenso. Su potencia física, movilidad en el área y capacidad para atacar los espacios lo convirtieron en una de las revelaciones de la categoría. Aquella explosión en Anduva le abrió las puertas del fútbol francés, donde ha dado un nuevo salto competitivo.

En el Estrasburgo ha encontrado continuidad y protagonismo. Su rendimiento en la Ligue 1 está siendo muy sólido, destacando por su capacidad goleadora y por su trabajo sin balón, cualidades que encajan en el perfil que busca el Atlético para reforzar su parcela ofensiva de cara a la próxima temporada. El club rojiblanco pretende rejuvenecer y dinamizar su ataque, y Panichelli aparece como una opción de presente y futuro.

El interés por el delantero se enmarca dentro de una planificación deportiva que ya tuvo movimientos significativos el pasado invierno. En el mercado invernal, el Atlético cerró las incorporaciones de Obed Vargas, el joven centrocampista con proyección internacional; Mendoza, apuesta de futuro para reforzar el centro del campo; y Lookman, un futbolista con experiencia y desborde para ampliar las variantes en ataque. Con estas llegadas, el club buscó añadir energía, competencia interna y soluciones inmediatas a lo largo de la segunda mitad de la temporada.

Ahora, con la mirada puesta en verano, Mateu Alemany trabaja en perfiles que puedan elevar el techo competitivo del equipo. La dirección deportiva considera clave anticiparse al mercado y detectar oportunidades antes de que se disparen las cotizaciones. Panichelli, por edad, rendimiento y margen de crecimiento, encaja en esa estrategia.

La operación no sería sencilla. Su buen momento en Francia ha revalorizado su figura y el Estrasburgo no facilitaría su salida. Sin embargo, el Atlético sigue atento a la evolución del jugador y a las condiciones económicas que podrían hacer viable la negociación. Si se concretara el movimiento, el club rojiblanco sumaría a un delantero en plena progresión que ya demostró en España que está preparado para asumir responsabilidades.