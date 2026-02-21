James Milner se convierte en el futbolista con más partidos en la historia de la Premier League

James Milner, mediocampista inglés del Brighton & Hove Albion, hizo historia este sábado al superar a Gareth Barry, ya retirado, como el jugador con más partidos disputados en la historia de la Premier League, con un total de 654 encuentros.

En el partido contra el Brentford, Milner, quien tiene 40 años, rompió el récord de Barry y se quedó en solitario en la cima de la lista de futbolistas con más partidos jugados en la competición.

El entrenador de Milner, Fabian Huerzeler, destacó su importancia en la competición inglesa, señalando: "Es difícil resumir este logro en una sola palabra o frase. Milner es un ejemplo tanto dentro como fuera del campo. No me sorprende que haya alcanzado este récord, porque su disciplina es ejemplar. Siempre se esfuerza al máximo y nunca se conforma".

Cerca de 24 años como futbolista de elite

Milner, quien comenzó su carrera profesional en 2002, ha jugado en varios clubes de la Premier League, como Leeds United, Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. A lo largo de esta temporada, antes de este partido, acumulaba 377 minutos jugados, repartidos en 15 encuentros, con un gol y una asistencia. Sin embargo, solo había sido titular en tres ocasiones.

Con este hito, Milner se une a un grupo muy exclusivo: el de los futbolistas de campo que han jugado más allá de los 40 años. Junto a él, están leyendas como Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan y Kevin Phillips.

Cientos de partidos, éxitos con City y Liverpool y reconocimiento internacional

En la lista histórica de partidos jugados en la Premier League, Milner lidera con 654 partidos, seguido de cerca por Gareth Barry con 653, Ryan Giggs con 632 y Frank Lampard con 609.

Las botas con las que Milner ha celebrado sobre el campo ser el jugador con más partidos de la historia de la Premier / BBC Sport

A lo largo de una extensa carrera, Milner sobresalió en la Premier con las camisetas del City y el Liverpool, grandes clubes con los que logró múltiples campeonatos de Liga (3), FA Cup (2), Community Shield (2) y Copas de la Liga (2). Con el Liverpool, también ganó la Champions League, la UEFA Super Cup y el Mundial de Clubes en 2019. A nivel internacional, con la selección inglesa, fue parte del equipo que alcanzó las semifinales en la Copa del Mundo 2018 y la final de la Eurocopa 2020.