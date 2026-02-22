Álvaro Odriozola, KO: lesión y tiempo de baja del jugador de la Real Sociedad
El jugador de la Real sólo pudo permanecer dos minutos sobre el terreno de juego y ahora se perderá lo que resta de temporada
Sigue sin tener suerte Álvaro Odriozola con las lesiones. Cada vez que empieza a mostrar su mejor nivel, toca frenazo en seco. El defensa, que había entrado en el 54 por Aramburu, tuvo que dejar el campo lesionado en el 56. El silencio y la cara de circunstancias se apoderaron del Reale Arena y es que todos los seguidores easotarras son muy conscientes de la realidad que persigue a su querido jugador. Las lágrimas no eran tanto de dolor físico y es que el propio Álvaro era consciente de la gravedad de lo que acababa de ocurrir.
Odriozola, KO por lesión
A sus 30 años, ya queda muy lejos aquel muchacho que triunfó muy joven en la Real Sociedad hasta el punto de ser internacional absoluto con España y ser fichado por el Real Madrid previo pago de 32 millones de euros. De claro perfil ofensivo, era el lateral de moda y tras experiencias en Bayern y Fiorentina, regresó en 2023 a casa con la firme intención de disfrutar del fútbol. Su primera lesión grave llegó en 2019 mediante una fractura de clavícula y luego han sido varias las lesiones de rodilla y musculares, especialmente en la zona del muslo. Ahora, tras dejar atrás varias bajas de diferente envergadura ha llegado la peor noticia de todas: rotura de ligamento cruzado. Odriozola se perderá lo que resta de temporada.
Comunicado oficial de la Real Sociedad
En el partido de ayer en Anoeta contra el Real Oviedo Álvaro Odriozola sufrió una torsión en su rodilla izquierda. Las pruebas realizadas en Policlínica Gipuzkoa por los servicios médicos de la Real Sociedad revelan que el futbolista sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. En los próximos días se determinará la fecha para la intervención quirúrgica.
