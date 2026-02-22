Otra baja segura para el FC Barcelona para el partido ante el Villarreal

Hansi Flick deberá volver a retocar su once para el duelo de la siguiente jornada que les medirá al Villarreal CF en el Spotify Camp Nou. De igual manera que ha hecho esta jornada, todo apunta a que Gavi seguirá entrenando con sus compañeros, pero de nuevo no estará en las convocatorias hasta marzo. El caso de Christensen sigue para largo y llegará para la recta final de campeonato. Pero no serán las únicas ausencias seguras para medirse a los de Marcelino.

En la recta final de la primera parte, Gerard Moreno vio una amarilla que le hará cumplir ciclo de tarjetas, por lo que se perderá el próximo partido. El lateral reconvertido a central zurdo derribó a Iván Romero en una jugada de ataque granota muy parecida a la que le perdonaron minutos antes a Eric García ante el mismo protagonista. Esta vez, Alberola Rojas decidió aplicar el reglamento y marcó la falta, castigándola como corresponde.

Flick arrancó el encuentro con una defensa formada por un central y tres laterales, dejando a Cancelo en la izquierda y Koundé en la derecha, formando en el eje de la zaga con el mencionado Gerard Moreno y Eric García, su zaguero más en forma esta temporada.

De Jong, marcando ante Ryan / LaLiga

Otros apercibidos de sanción en el FC Barcelona

Jules Koundé y Frenkie De Jong son los otros dos jugadores culés que están apercibidos de sanción.