Joan Laporta no deja de atizarle al Real Madrid ni en plena campaña: "Por una vez que no le regalan un penalti..."
El expresidente del Barça, candidato nuevamente al cargo, analizó la actualidad del club culé sin desaprovechar la oportunidad de pegarle un 'palo' a los blancos
En medio de la previa del partido entre el FC Barcelona y el Levante UD, celebrado este domingo en el Spotify Camp Nou, Joan Laporta, presidente y precandidato a la reelección del club azulgrana, lanzó un contundente mensaje sobre la actuación del VAR en el reciente Osasuna–Real Madrid que ha generado polémica en el fútbol español.
Ante las constantes quejas del Real Madrid tras la derrota (2-1) en El Sadar, Laporta afirmó con ironía que “por una vez que no le regalan un penalti por un piscinazo… que no se quejen”, en referencia a la pena máxima señalada a favor de Osasuna tras revisión del VAR por un contacto de Thibaut Courtois sobre Ante Budimir. Para el mandatario culé, la decisión fue acertada y responde a una aplicación correcta de la tecnología.
Laporta defendió además que los dos goles del conjunto navarro fueron válidos, criticando indirectamente las reclamaciones merengues y remarcando que, si bien los blancos suelen recibir decisiones favorables, en esta ocasión el juez asistido por vídeo dictaminó correctamente. “No veo dónde está el problema”, señaló ante los periodistas congregados en las inmediaciones del estadio.
La declaración tiene lugar en un momento clave de la campaña electoral del Barcelona, con las elecciones previstas para el 15 de marzo, y Laporta aprovecha cada comparecencia pública para encadenar sus mensajes deportivos y políticos. Además de poner en valor la actuación arbitral en el caso del Madrid, el expresidente apeló a la necesidad de que su equipo mantenga la concentración y mentalidad de final en cada encuentro de LaLiga.
Herramienta polémica
La polémica en torno al uso del VAR no es nueva en el fútbol español. En los últimos meses se han multiplicado las quejas desde distintos clubes por criterios arbitrales percibidos como inconsistentes, lo que ha alimentado el debate público y mediático sobre la implantación y aplicación de la tecnología en decisiones clave.
