Convocatorias oficiales del Villarreal CF y Valencia CF con novedades
Alfon Rodríguez se estrena en una lista de Marcelino
Lucas Beltrán, baja de última hora para Corberán
El Villarreal CF y el Valencia CF ya aguardan en sus respectivos hoteles de concentración a la espera de la disputa del derbi regional que esta noche (21:00) enfrentará a los dos equipos en La Cerámica. Ambos conjuntos se han concentrado este mediodía con novedades en sus listas de convocados.
Carlos Corberán ha viajado a tierras castellonenses con la baja de última hora de Lucas Beltrán. El argentino no se ha recuperado a tiempo de sus molestias físicas y se queda en València. Por contra, el técnico recupera a los lesionados Thierry Rendall y Arnaut Danjuma, así como el sancionado Copete. Diego López y Julen Agirrezabala sigue en la enfermería por lesión. Corberán de nuevo echa mano de la cantera para completar la lista con Vicent Abril y Otorbi.
Alfon se estrena
Por parte del Villarreal, la principal novedad en la lista de convocados de Marcelino García Toral es Alfon González. El técnico asturiano también recupera Rafa Marín una vez superados sus problemas físicos y podrá contar con el 'tocado' Dani Parejo. La gran baja grogueta vuelve a ser Gerard Moreno, KO para el partido de esta noche.
