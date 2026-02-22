Prestianni defiende su inocencia: está “muy ofendido” con Vinicius

La controversia desatada tras el altercado entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante el duelo de ida del playoff de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid sigue creciendo y ya ha provocado una reunión de urgencia en el vestuario del equipo portugués, según informa el diario Récord.

El extremo argentino, sancionado y ausente en la última jornada de la liga portuguesa, convocó a sus compañeros antes del entrenamiento dominical en Lisboa y expresó su malestar por el foco mediático que ha rodeado al equipo desde el incidente vivido en el estadio Da Luz.

Prestianni, en tono conciliador, habría pedido disculpas por las “tensiones” generadas y lamentó los inconvenientes para el grupo y el cuerpo técnico, pero insistió en que no profirió insultos racistas hacia Vinícius y se mostró “muy ofendido” por las acusaciones que, en su opinión, han trascendido más allá de lo deportivo y han dañado su imagen personal.

Lisbon (Portugal), 17/02/2026.- Benfica's Gianluca Prestianni argues with Real Madrid's Vinicius Junior (3-R) during the UEFA Champions League soccer match between Benfica and Real Madrid, in Lisbon, Portugal, 17 February 2026. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO / JOSE SENA GOULAO / EFE

El suceso se produjo tras la celebración del gol de Vinícius en la victoria (1-0) del Real Madrid en Lisboa, cuando el brasileño afirmó que Prestianni le habría gritado un insulto racista tras taparse la boca con la camiseta. El árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo de la UEFA, deteniendo el partido durante varios minutos.

Desde entonces, el caso ha trascendido lo deportivo. El Real Madrid aportó a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre el incidente y ha recibido el apoyo de varios jugadores y organismos, mientras que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pidió a la UEFA rigor en las posibles sanciones por la presunta injuria racial.

Defensa pública del Benfica

Por su parte, el Benfica ha defendido públicamente a Prestianni, calificando de “campaña de difamación” las acusaciones y reiterando su apoyo al jugador, al tiempo que colabora con las autoridades del organismo europeo para aclarar los hechos.

Noticias relacionadas

La investigación de la UEFA continúa abierta y el caso amenaza con ensombrecer la eliminatoria antes del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid y Benfica se enfrentarán en un ambiente marcado por la tensión y el debate sobre racismo en el fútbol.