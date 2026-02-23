Los audios del VAR del Villarreal-Valencia que retratan (una vez más) a Gil Manzano

Gil Manzano no vio el penalti de Luiz Júnior a Umar Sadiq ni las manos dentro del área de Largie Ramazani. El colegiado tuvo que ser corregido por el VAR en las dos jugadas polémicas del Derbi entre el Villarreal CF y el Valencia CF. La RFEF ha hecho públicas las conversaciones internas que mantuvo el árbitro con la sala de videoarbitraje, gracias a las cuales decretó las dos penas máximas.

El primero se produjo en el minuto 22 tras una acción en la que el guardameta del Villarreal, Luiz Júnior, derribó dentro del área a Umar Sadiq cuando el delantero del Valencia intentaba finalizar la jugada. Tras la revisión en el monitor, el colegiado señaló la pena máxima. Largie Ramazani asumió la responsabilidad y transformó el lanzamiento desde los once metros.

Así fue la conversación del penalti del 0-1:

-Jesús, te recomiendo una revisión por un potencial penalti.

-Estate tranquilo, Jesús.

-Jesús, te voy a mostrar como el portero nueva juega balón. Es Sadiq el que juega el balón y el portero en su afán de jugar el balón, a nuestro juicio, derriba a Sadiq.

-La rodilla se la lleva, hay contacto.

-Vale.

-Para mí, me voy a ir con tarjeta amarilla.

El segundo penalti llegó poco después (minuto 47') por una mano dentro del área de Largie Ramazani, tras un centro lateral. El árbitro, nuevamente asistido por el VAR, consideró que el brazo estaba en posición antinatural y decretó penalti a favor del Villarreal. El encargado de ejecutarlo fue Pape Gueye, que no falló y batió a Dimitrievski para adelantar a los amarillos.

Así fue la conversación del penalti del 2-1:

-Jesús, te recomiendo una revisión por un potencia penalti por manos.

-Mira, Jesus, es el punto de contacto. A nuestro juicio el brazo está extendido. Te lo voy a dejar en dinámica para que lo veas.

-Perfecto.

-Dame la toma del punto contacto y la del 16 para ver si está dentro.... Efectivamente, está dentro. Me voy a ir con penalti y sin tarjeta.

-De acuerdo, Jesús