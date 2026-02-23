Sin castigo para Valverde contra el Benfica: el Real Madrid vuelve a salir ileso

La UEFA ha tomado una decisión clave sobre Fede Valverde tras una polémica acción en el partido de ida de los playoffs de la Champions League 2025/26 frente al SL Benfica: no será sancionado. En el minuto 82 del duelo celebrado en el Estádio da Luz, Valverde protagonizó una acción en carrera con Samuel Dahl, en la que soltó un puñetazo en dirección al jugador portugués.

El puñetazo de Valverde / SD

Aunque no hubo contacto claro que marcara una agresión evidente, el gesto fue interpretado como conducta violenta por parte de los lusos. El colegiado y el VAR no sancionaron la jugada durante el encuentro, lo que ya había generado debates sobre el criterio arbitral. Tras el partido, el Benfica presentó una denuncia formal ante la UEFA, solicitando una sanción para Valverde por lo que consideraban una conducta violenta no castigada en el campo. El club portugués argumentó que las imágenes evidenciaban un lance que, a su juicio, merecía una expulsión.

Resolución de la UEFA

Finalmente, la UEFA ha desestimado la queja del Benfica y ha decidido que no procede imponer ningún tipo de sanción disciplinaria a Valverde, confirmando así la valoración arbitral original. En su resolución se mantiene la idea de que la jugada no fue suficientemente clara como para abrir un expediente sancionador posterior. El organismo ha aplicado de facto el principio de que “lo que sucede en el campo, se queda en el campo”, ratificando que no habrá intervención desde los despachos para modificar lo ocurrido sobre el césped.

Noticias relacionadas

Implicaciones para la eliminatoria

Con esta decisión, Valverde queda disponible para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, lo que supone un alivio para el técnico del Real Madrid en un cruce que ya de por sí llega muy condicionado. El contexto del duelo ya estaba marcado por otra polémica: la investigación por supuestos insultos racistas hacia Vinícius Junior por parte del argentino Gianluca Prestianni, que sí ha recibido medidas cautelares por parte de la UEFA mientras continúa la investigación.