Fue detenido en una redada con armas, drogas y prostitutas

La designación de Slavko Vinčić para dirigir el duelo entre el SL Benfica y el Real Madrid ha reabierto un episodio controvertido en la trayectoria del colegiado esloveno. En mayo de 2020, Vinčić fue detenido en Bosnia y Herzegovina durante una operación policial en una vivienda de Bijeljina en la que se investigaban presuntos delitos relacionados con drogas, armas y prostitución.

En libertad sin cargos

El árbitro se encontraba entre las personas identificadas en la redada y fue trasladado para prestar declaración. Días después quedó en libertad sin cargos, al no hallarse pruebas que lo vincularan con la organización investigada. El propio Vinčić explicó entonces que acudió al lugar por invitación y que desconocía la naturaleza de lo que allí sucedía. La investigación continuó contra otros implicados, mientras que el esloveno pudo retomar su actividad internacional. “Me encontré en esa granja por casualidad. Estaba en Bosnia por negocios y acepté una invitación a comer. Fue mi mayor error”, aseguró entonces. Desde entonces, su carrera no se ha detenido. Árbitro internacional desde 2010 y habitual en competiciones UEFA, ha dirigido encuentros de Champions League, Europa League e incluso fases finales de torneos continentales, consolidándose como uno de los colegiados de referencia en Europa. Su perfil es el de un árbitro dialogante, con criterio disciplinario firme y experiencia en escenarios de máxima presión.

No obstante, cada vez que su nombre aparece vinculado a un partido de alto impacto mediático, aquel episodio reaparece en el debate público. Aunque quedó resuelto en el plano judicial, forma parte de su historial y añade un componente extradeportivo a su figura.

Historial con el Madrid

El Real Madrid volverá a cruzarse con Vincic por cuarta vez. El árbitro esloveno, habitual en las grandes citas europeas, ya estuvo al frente de la final de la Champions 2023/24 en Wembley, un duelo de máxima exigencia que terminó con triunfo blanco por 2-0 frente al Borussia Dortmund. Su designación refuerza la apuesta de la UEFA por un perfil experimentado en encuentros de alto nivel.

Ya expulsó a Prestianni

La acción tuvo lugar durante el último Mundial de Clubes, en el duelo que enfrentó al Benfica con el Chelsea. Nada más comenzar la prórroga, Prestianni vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo en inferioridad numérica en el momento más delicado del partido. Acto seguido, en medio de la tensión, protagonizó un encontronazo con Palmer al propinarle un empujón que elevó todavía más la temperatura del choque. Aunque Prestiani no podrá estar en el Bernabéu al tener que cumplir una sanción impuesta por la UEFA por su incidente con Vinicius