Escándalo racista en el Madrid con Huijsen

El Real Madrid vuelve a estar en el centro de la polémica por racismo, esta vez por una publicación compartida por el joven defensa Dean Huijsen, que ha provocado indignación en China y ha obligado al club a emitir disculpas oficiales. La controversia llega en un momento especialmente sensible, con el club denunciando públicamente el presunto caso de racismo contra Vinícius Júnior tras los insultos atribuidos al jugador Gianluca Prestianni, lo que ha generado acusaciones de doble rasero.

La publicación que desató la polémica

El origen del escándalo fue una historia de Instagram republicada por Huijsen en la que aparecía una persona asiática acompañada de comentarios considerados ofensivos. Entre los mensajes que se podían leer, algunos hacían burlas sobre los rasgos físicos de los asiáticos, especialmente los ojos, utilizando expresiones que muchos usuarios calificaron de claramente racistas.

Publicación reposteada por Huijsen / SD

Aunque el futbolista no creó el contenido original, sí lo difundió desde su cuenta personal, lo que provocó una rápida reacción negativa, especialmente entre aficionados chinos que consideraron el gesto como una falta de respeto.

La imagen fue eliminada poco después, pero ya se había difundido ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios criticaron tanto al jugador como al club.

Indignación en China

La reacción fue especialmente intensa entre seguidores asiáticos del Real Madrid. Numerosos aficionados expresaron su enfado en redes sociales y acusaron al club de tolerar comportamientos discriminatorios.

Muchos seguidores reclamaron medidas disciplinarias contra el jugador y exigieron una disculpa pública más contundente. Algunos también cuestionaron la sinceridad del club, señalando que la respuesta llegó solo después de que la polémica se hiciera viral.

Las disculpas del Real Madrid

Ante la creciente presión, el Real Madrid publicó un mensaje de disculpa dirigido al público chino, difundido en redes sociales locales. En el comunicado, el club lamentó lo ocurrido y aseguró que la publicación no reflejaba los valores de la entidad. Huijsen también pidió perdón por el malestar causado y afirmó que no hubo intención ofensiva.

Sin embargo, las disculpas no lograron calmar completamente la polémica. Parte de los aficionados criticaron que el mensaje se difundiera principalmente en China y no con la misma visibilidad en redes internacionales.

Acusaciones de doble rasero

La controversia se produce en paralelo a la firme postura del Real Madrid denunciando insultos racistas contra Vinícius. El club ha sido especialmente activo en la defensa del delantero brasileño frente a episodios de discriminación.

Por ello, algunos críticos han señalado una aparente contradicción: mientras el club exige sanciones contundentes cuando sus jugadores son víctimas, la reacción ha sido percibida como más suave cuando la polémica afecta a uno de los suyos.

En redes sociales, numerosos usuarios han recordado que el Real Madrid ha pedido repetidamente tolerancia cero contra el racismo, reclamando ahora la misma firmeza en el caso de Huijsen.

Un problema de imagen

El episodio ha generado un problema reputacional para el club, especialmente en Asia, uno de los mercados más importantes para la expansión internacional del Real Madrid.

Aunque el caso no ha derivado por ahora en sanciones deportivas, la polémica sigue creciendo en redes sociales y amenaza con prolongarse en los próximos días.