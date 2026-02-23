Un grande del Big Six pone el foco en un jugador del Villarreal

Pape Gueye se ha convertido en una de las piezas más fiables del Villarreal CF esta temporada. El centrocampista senegalés ha dado un paso al frente en la medular amarilla, aportando equilibrio, despliegue físico y una notable capacidad para abarcar campo en ambas direcciones, su trabajo sin balón y su criterio en la distribución han marcado diferencias. Más allá de los números, su crecimiento se percibe en la regularidad. Gueye ha ganado peso en los esquemas del técnico, consolidándose como un futbolista imprescindible para Marcelino por su lectura táctica y su intensidad en la presión. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y, en un Villarreal que pelea por objetivos ambiciosos, el internacional senegalés se ha erigido como uno de los nombres propios del curso.

Partido contra el Valencia CF

Pape Gueye firmó una actuación sobresaliente en el triunfo del Villarreal CF frente al Valencia CF, dejando claro por qué se ha convertido en una pieza tan valiosa en la medular amarilla. En apenas 58 minutos sobre el césped, el centrocampista senegalés fue determinante: anotó un gol, generó dos pases clave y ganó cinco duelos, imponiendo su físico y criterio en una noche de máxima exigencia. Más allá de los números, su impacto se notó en el ritmo del partido. Gueye aportó equilibrio en la recuperación y claridad en la salida de balón, rompiendo líneas con conducción y apareciendo en zonas decisivas. Su gol de penalti terminó de redondear una actuación completa, y que confirma su crecimiento esta temporada como uno de los motores del Villarreal.

Manchester United al ataque

El Manchester United ha situado a Pape Gueye entre sus prioridades para reforzar el centro del campo el próximo verano. Desde Inglaterra apuntan a que el conjunto de Old Trafford estaría dispuesto a alcanzar los 60 millones de euros para convencer al Villarreal CF, una cifra que evidencia el peso que ha ganado el internacional senegalés tras su notable temporada en La Cerámica.

El perfil del mediocentro encaja en la hoja de ruta del club inglés: potencia física, capacidad de recuperación y criterio en la distribución. En el Villarreal, mientras tanto, son conscientes del creciente interés y saben que cualquier movimiento partirá de una cantidad elevada, ya que Gueye se ha consolidado como una pieza estructural en el esquema. El verano se presenta movido en torno a uno de los nombres propios del curso en clave grogueta.