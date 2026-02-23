Jagoba Arrasate y su despido del Mallorca

El RCD Mallorca no tiene buena pinta. Dos victorias y seis derrotas en lo que llevamos de 2026 es suficiente para que el equipo se encuentre en estos momentos en puestos de descenso. Desde que lograron empatar en Mestalla (1-1) el pasado 19 de diciembre, sólo han logrado imponerse a Athletic Club y Sevilla, en ambos casos como local. El futuro de Jagoba Arrasate es incierto y es que el equipo del vasco tocó fondo este domingo, en la derrota contra el Celta de Vigo (2-0), después de asegurar una nueva semana en descenso y firmar su peor registro ofensivo con el técnico a los mandos.

El preparador del Mallorca admitió que la situación es "más complicada" que la del año pasado porque "el año pasado hicimos una gran primera vuelta y este año estamos en descenso, a un punto de la salvación".

"No lo podemos fiar todo a los partidos de casa porque fuera no estamos puntuando. Tenemos que ponerle remedio a esto porque en casa no vamos a ganar todos los partidos, ya lo vimos la semana pasada. Hay que afrontar la situación como viene", comentó.

Arrasate se juega el puesto ante dos ex

El caso es que Arrasate, de 47 años, tiene contrato hasta 2027. Llegó en verano de 2024 tras varias temporadas buenas en Osasuna y ahora los rojillos podrían llevarle al despido. Y no sólo eso, sino que tanto el sábado 28 de febrero como la siguiente jornada del 6 de marzo, el preparador podría jugarse el puesto ante sus dos ex: Real Sociedad y Osasuna.

Arrasate posa con una bufanda del Real Mallorca. / RCDM

Los easotarras visitan Son Moix con un ojo puesto en el partido de vuelta de semifinales de Copa ante el Athletic, lo que sin duda le vendrá muy bien al Mallorca, pero no es garantía de nada. En caso de perder, todo apunta a que será un cara o cruz en El Sadar ante un Osasuna que no deja de ganar puestos en la tabla de LaLiga.