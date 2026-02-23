Preocupación con Antony de cara al derbi entre el Betis y el Sevilla

En Sevilla no hay un partido más señalado que el derbi. Cuando se enfrentan el Real Betis y el Sevilla FC, la ciudad se transforma, las camisetas aparecen en oficinas y colegios, y durante toda la semana el debate futbolero se cuela en cada conversación. No es solo un partido: es una cuestión de orgullo, identidad y sentimiento que divide barrios, familias y generaciones enteras. La importancia del duelo va más allá de la clasificación. Ganar el derbi supone un impulso anímico enorme y una inyección de confianza que puede marcar el rumbo de la temporada, mientras que una derrota deja huella en el entorno. Aquí no solo se juegan tres puntos. Se juega la alegría del lunes siguiente, la broma pendiente con el vecino y el derecho a presumir durante meses.

Atentos a Antony

El extremo brasileño arrastra molestias físicas en las últimas semanas y su estado genera cierta inquietud en el cuerpo técnico del Betis a pocos días de medirse al Sevilla. Aunque el futbolista ha podido participar con el grupo, su evolución diaria marcará la planificación definitiva de Manuel Pellegrini para uno de los partidos más exigentes del calendario. El futbolista del Real Betis, ha estado jugando con molestias en el pubis desde el partido contra el Getafe a principios de 2026.

Palabras de Pellegrini

El técnico verdiblanco también fue cuestionado por la imagen de Antony al término del encuentro, visiblemente afectado sobre el terreno de juego. Manuel Pellegrini quiso restar dramatismo a la escena y explicó la situación física del extremo brasileño. «Lo del pubis lo va a seguir teniendo hasta que se cure o deje de jugar; una vez que calienta no tiene mayores molestias. Lo cuidamos entre semana para bajarle la carga», señaló el entrenador. Además, el chileno aclaró que el gesto del futbolista no estaba relacionado con un empeoramiento de sus problemas físicos, sino con la frustración por el resultado. «Fue más por la emoción de haber perdido esa ocasión de sumar tres puntos», explicó. De este modo, el cuerpo técnico transmite calma respecto al estado de Antony, cuya gestión de cargas seguirá siendo clave en una semana especialmente exigente.

Pellegrini, además, informó sobre el estado de Bakambu, reemplazado en el descanso, y Aitor Ruibal: «Bakambu tuvo un golpe muy fuerte en el muslo que le impedía correr. Hizo muy buen primer tiempo, participando en la parte ofensiva y con el gol. Cucho tuvo que entrar, igual no estaba para 45 minutos, pero se esforzó. Aitor tuvo una pequeña contractura que le molestó. Lo de Cédric igual en un par de días se soluciona, lo de Aitor vamos a tener que verlo con el doctor en los próximos días».

Dudosos, lesionados o sancionados

El Sevilla FC afronta la semana del derbi pendiente de la evolución física de varios futbolistas, aunque sin un parte de guerra especialmente preocupante. Más allá de los habituales golpes y cargas musculares tras la última jornada, la atención está puesta en Gabriel Suazo, que tuvo que retirarse al descanso después de una dura entrada que terminó con la expulsión de Djené. Habrá que esperar a las próximas horas para determinar si el impacto en el tobillo queda en un susto o deriva en algo más serio. En el capítulo disciplinario sí habrá movimientos de cara al encuentro del domingo en el estadio de La Cartuja. Joan Jordán deberá cumplir el segundo encuentro de sanción tras su expulsión frente al Deportivo Alavés, mientras que Tanguy Nianzou no podrá participar por ciclo de amonestaciones. Joaquín Martínez apura sus opciones, pero su lesión en el gemelo todavía no ha alcanzado los plazos previstos, por lo que su presencia en el derbi parece complicada. Más cerca está Rubén Vargas, que tras recaer del bíceps femoral ya se ejercita sobre el césped. También evoluciona favorablemente Andrés Castrín, aun con molestias por una contusión con edema en el cuádriceps, mientras que Marcao Teixeira afronta una recuperación más larga debido a su lesión en el escafoides. El central, además, facilitó que su ficha federativa fuera empleada para completar la inscripción de Neal Maupay.

La buena noticia para el conjunto hispalense es la vuelta de Juanlu Sánchez, ya disponible tras cumplir su castigo. Está descartada la presencia del técnico Matías Almeyda en el banquillo, salvo que prospere una medida cautelar por parte del TAD o de la justicia ordinaria que suspenda la sanción impuesta. A día de hoy, el entrenador no podrá dirigir al equipo desde la zona técnica.

El Real Betis también tendrá contratiempos para el derbi del domingo, Manuel Pellegrini no podrá contar con Valentín Gómez, sancionado tras ver la quinta amarilla en los instantes finales frente al Rayo Vallecano, en una acción sobre Andrei Ratiu. No habrá opción de recurso y el central deberá cumplir ciclo.

En el apartado médico, el técnico chileno mantiene varias ausencias confirmadas. Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso no llegarán a tiempo, aunque los dos primeros podrían comenzar a trabajar sobre el césped en los próximos días. Además, Cédric Bakambu, con una contusión en el muslo, y Aitor Ruibal, que arrastra una contractura en la zona de la cadera, quedan pendientes de evolución y serán evaluados hasta última hora.