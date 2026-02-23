Más problemas de lesiones para España de cara al Mundial

La Selección Española es una de las grandes favoritas para alzarse con el título de campeón en el próximo Mundial de Fútbol que se disputa el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Lo es por su cartelera de futbolistas y por ser la vigente campeona de Europa, desplegando un fútbol impactante y demostrando superioridad respecto al resto de selecciones europeas.

Sin embargo, dos años es mucho tiempo en el mundo del fútbol y pueden cambiar las cosas de forma radical. Ese es el tiempo que va a pasar entre que la selección española levantó la tercera Eurocopa de su historia y la disputa del Mundial, en el que buscará su segunda estrella. Durante ese periodo, más en concreto durante el último año, el combinado español ha recibido una serie de contratiempos en forma de lesiones que podría hacer mella en su condición de favorito.

¿Qué pasa con Fabián?

Uno de los futbolistas que no está en el mismo estado de forma que cuándo disputó la Eurocopa es Fabián Ruiz. El centrocampista del PSG no juega desde el pasado 16 de enero, cuando sufrió unas molestias en la rodilla que todavía no ha dejado atrás. Más de un mes sin jugar para un futbolista que fue clave en la consecución de la Eurocopa por parte de España y que también es una pieza fundamental en el PSG de Luis Enrique.

La buena noticia para el conjunto parisino es que, hace pocos días, Fabián volvió a tocar balón en una sesión de entrenamiento, pero de momento no está previsto que regrese a una convocatoria a corto plazo. Desde que cayó lesionado, se ha perdido siete encuentros con el PSG y este miércoles se perderá el octavo en el partido de vuelta de la ronda de repesca de Champions ante el Mónaco. "No sé cuándo volverá, pero está mejorando", declaró Luis Enrique el pasado 12 de febrero.

Incógnita para la próxima convocatoria

A finales de marzo Luis de la Fuente tendrá que volver a hacer la convocatoria de la selección española, una lista de vital importante porque se trata de la última antes del Mundial, por lo que los nombres que entren son los que, muy probablemente, acaben viajando al otro continente para la disputa del Mundial. Todavía falta un mes pero ahora mismo la disponibilidad de Fabián es una incógnita.

Más jugadores 'tocados'

En cualquier caso, dicha convocatoria sí tendrá alguna ausencia que, salvo nueva lesión, no se repetirá en el Mundial. Es el caso, por ejemplo, de Mikel Merino, un fijo con España, que está actualmente lesionado de larga duración. Podría llegar al Mundial, pero su presencia en la convocatoria de marzo está descartada. Otros juadores que arrastran molestias o salen de lesión grave como Nico Williams y Rodri también podrían quedarse fuera.