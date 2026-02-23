Recado de Mikautadze al Valencia CF tras ganar el Derbi: "La Comunitat és groga"

Más picante para el Derbi de La Cerámica. El delantero del Villarreal CF Georges Mikautadze ha encendido las redes sociales con un mensaje reinvidicativo con motivo de la victoria en el Derbi contra el Valencia CF. El georgiano ha asegurado que “La Comunitat és groga”.

Mikautadze ha encendido las redes sociales tras publicar un mensaje breve pero cargado de simbolismo: “La Comunitat és groga”. La frase, escrita en valenciano, ha sido interpretada como una reivindicación directa del protagonismo del Villarreal CF en la Comunitat Valenciana, situándolo por encima del Valencia CF.

El mensaje, acompañado de iconos y referencias al color amarillo que identifica al conjunto castellonense, fue celebrado por la afición ‘grogueta’, que lo entendió como una declaración de orgullo y pertenencia. Mikautadze reforzó el sentimiento de identidad que el Villarreal ha construido en las últimas décadas, especialmente tras sus éxitos europeos y su consolidación en la élite del fútbol español.

Sin mencionar explícitamente al Valencia, la publicación fue leída como una afirmación de liderazgo deportivo en la región. La rivalidad entre ambos clubes ha crecido en los últimos años, alimentada tanto por resultados deportivos como por el reconocimiento institucional y social dentro de la Comunitat.

Muchas reacciones

La frase de Mikautadze no tardó en viralizarse, generando debate entre seguidores de ambos equipos. Mientras los aficionados del Villarreal aplaudieron la valentía y el compromiso del jugador, desde el entorno valencianista hubo reacciones críticas, recordando la historia y el peso histórico del club de Mestalla. Con apenas cuatro palabras, Mikautadze reavivar una rivalidad regional y reforzar el sentimiento de identidad amarilla con un proyecto deportivo de Champions más ambicioso que el del Valencia CF de Peter Lim en plena lucha por la permanencia. La diferencia son 25 puntos en la clasificación.