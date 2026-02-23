Así fue el 'encontronazo' de Ronaldinho que termina con Marcelo por los suelos

Cada vez es más común que los exfutbolistas busquen sacar algo de dinero de sus exibiciones. Quien tuvo, retuvo, por lo menos en algunos casos. Son varios los 'Clásicos' que vemos cada año entre Real Madrid y FC Barcelona, pero a ellos hay que añadir los de los exjugadores. A todo el mundo le gusta ver a esos cuarentones o cincuentones haciendo lo que mejor saben y es que aunque el físico no sea el mismo, todavía hay un toque de magia al alcance de pocos profesionales en activo. Barral y Saviola marcaron los goles en el choque disputado este fin de semana en Los Ángeles para deleite del público, pero no eran ellos precisamente los mayores atractivos del choque.

Ronaldinho, en un partido con el Barça. / FC Barcelona

Marcelo y Ronaldinho, protagonistas del Clásico de las Leyendas

Dos de los jugadores más talentosos vistos en las últimas décadas fueron los brasileños Marcelo y Ronaldinho. Dejando de lado lo puramente deportivo, ambos fueron los protagonistas de una de las anécdotas del encuentro. Y es que en un momento dado el lateral madridista le hizo alguna seña a un rival, a lo que llegó el centrocampista culé y le empujó levemente, dando con Marcelo en el suelo de manera cómica. Tras este toque de humor, ambos se abrazaron para dejar claro al personal que sólo era una broma.