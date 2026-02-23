La UEFA suspende de forma provisional a Prestianni por su incidente con Vinicius: El Benfica prepara recurso

Gianluca Prestianni no jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en Mestalla. El jugador del Benfica ha sido sancionado por la UEFA de forma provisional después del supuesto insulto a racista a Vinicius Junior en el partido de ida disputado en Lisboa.

La sanción llega después deel nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) con el objetivo de investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de Da Luz.

La UEFA ha decidio "suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio", tal y como ha informado en un comunicado. La sanción ha sido notificada al Benfica y la investigación por el supuesto caso de racismo contra Vinicius sigue abierta.

Comunicado de la UEFA

"Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de play-off de eliminación directa de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF, disputado el 17 de febrero de 2026, y a solicitud del EDI con un informe provisional, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidió este lunes suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible, por la presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionada con un comportamiento discriminatorio".

Vinicius Júnior habla con el técnico del Benfica, José Mourinho, ene l partido entre el Benfica y el Real Madrid / Pedro Rocha / AP

El Benfica recurrirá

El Benfica ha comunicado en un escrito oficial que los servicios jurídicos del club van a presentar un recurso a la sanción. Así lo ha comunicado: "El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones. El Sport Lisboa e Benfica reafirma también su compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio".

Prestianni lo niega

Prestianni ha negado cualquier insulto racista y las cámaras no pudieron captar nada, puesto que el mediocentro del Benfica se tapó la boca con su camiseta. Tras el partido, el club lisboeta emitió un comunicado posicionándose del lado de su futbolista, mientras Vinicius y todo el Real Madrid se marchaban indignados del Estadio Da Luz.