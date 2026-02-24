Coudet podría recalar en River Plate

La decisión de Marcelo Gallardo de no continuar como entrenador de River Plate abrió un escenario inesperado en Núñez y obligó a la comisión directiva a activar una sucesión que promete ser compleja. El respaldo que había significado la renovación impulsada por Stefano Di Carlo en noviembre pasado no alcanzó para sostener el ciclo del técnico más ganador de la historia del club, y ahora el presidente deberá liderar una búsqueda marcada por la urgencia y la expectativa. En ese contexto, el nombre de Eduardo Coudet comenzó a tomar fuerza y ya genera repercusiones tanto en Argentina como en España.

Consenso dirigencial y primer contacto positivo

A pocas horas de la reunión clave de la directiva del club, prevista para este martes por la tarde, el “Chacho” aparece como el candidato con mayor consenso interno. Según infroma el Diario Olé , existió un primer acercamiento informal con su entorno que tuvo una respuesta favorable, lo que alimenta la ilusión de los dirigentes millonarios de avanzar rápidamente en la negociación. El entrenador, que dejó un recuerdo importante como futbolista del club, vería con buenos ojos un regreso a la institución en un momento de reconstrucción deportiva tras el cierre del ciclo Gallardo.

Chacho Coudet en el entrenamiento del Alavés / Deportivo Alavés/X

La cláusula en Alavés y la preocupación en España

Actualmente al frente del Deportivo Alavés, Coudet tiene contrato hasta junio pero cuenta con una cláusula de rescisión que River estaría dispuesto a ejecutar si las conversaciones prosperan. En el club vasco, donde el entrenador es valorado y respetado, la situación se sigue con cautela: consideran que el interés millonario es “un tema de Argentina” y ven poco probable una salida en plena competencia, aunque la posibilidad ya genera inquietud en el entorno dirigencial. No es un detalle menor que el equipo se encuentre apenas a tres puntos de la zona de descenso en La Liga, lo que incrementa la sensibilidad ante cualquier cambio.

Eduardo "Chacho" Coudet acabó muy molesto con el arbitraje. / Ivan Terron / AFP7 / Europa Pres

La expectativa también se trasladará a la conferencia de prensa que el técnico brindará este jueves, en la antesala del partido frente al Levante UD, un compromiso clave para las aspiraciones de permanencia. Lo que inicialmente iba a ser una comparecencia centrada en lo deportivo ahora adquiere un peso mayor por la amenaza concreta que representa River. Mientras tanto, en Núñez esperan definiciones: la sucesión del entrenador más exitoso de su historia entró en una fase decisiva y el nombre de Coudet encabeza la carrera.