El ex del Real Madrid Hakimi, al banquillo acusado de violación

El futbolista Achraf Hakimi será juzgado en Francia por una presunta violación denunciada en 2023. El procedimiento se sigue en Nanterre, en el área metropolitana de París, y la Fiscalía de esa jurisdicción ha confirmado que el jugador del Paris Saint-Germain, de 27 años, deberá comparecer ante un tribunal por unos hechos que, según la acusación, habrían tenido lugar en febrero de ese año en su domicilio.

De acuerdo con la investigación, el contacto entre el futbolista y la joven que lo acusa de violación se produjo a través de redes sociales. Posteriormente, ella acudió a la vivienda del jugador en Boulogne-Billancourt. En su versión, una vez allí él la habría besado y realizado tocamientos sin su consentimiento, llegando supuestamente a introducirle los dedos en la vagina. La denunciante logró marcharse del lugar y acudió después a dependencias policiales.

Aunque en un primer momento la joven no formalizó denuncia, la Fiscalía abrió diligencias. En marzo de 2023, el internacional marroquí fue imputado y quedó bajo supervisión judicial, con la prohibición de contactar con la presunta víctima. La jueza instructora considera que existen indicios suficientes para que el caso sea examinado en juicio.

Comunicado de Hakimi

Tras conocerse la decisión de enviarlo a juicio, Hakimi difundió un comunicado en el que insiste en su inocencia y asegura sentirse perjudicado por el sistema judicial. El defensa sostiene que ha rechazado las acusaciones desde el inicio y afirma que la denuncia es falsa, vinculándola a un supuesto intento de extorsión. También subraya que ha colaborado con las autoridades en todo momento y que afronta el proceso con serenidad.

El lateral derecho de la selección de Marruecos con la camiseta del PSG, donde es uno de los capitanes / EFE

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras", señala el jugador en redes sociales, donde se mantiene en que la versión de la joven es "falsa" y responde a un intento de extorsión.

En caso de ser declarado culpable del delito de violación, el jugador formado en la cantera del Real Madrid, con el que jugó entre 2017 y 2020 en el primer equipo, se enfrentaría a una pena que puede alcanzar los 15 años de prisión, conforme a la legislación francesa. Mientras tanto, ha podido continuar con su actividad profesional sin limitaciones para viajar, más allá de las medidas de alejamiento respecto a la denunciante.

El procedimiento judicial también ha tenido repercusión en su vida personal. Su expareja, la actriz Hiba Abouk, con quien tiene dos hijos, confirmó en 2023 que se encontraba en proceso de divorcio. En un comunicado público, expresó su apoyo a las víctimas de agresiones sexuales y solicitó respeto para su intimidad y la de su familia mientras la justicia resuelve el caso.