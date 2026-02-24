Ferran y Pedri desvelan en El Hormiguero el cambio drástico de Hansi Flick

No tardó mucho Hansi Flick en ganarse la fama de estricto desde que llegó al FC Barcelona, tanto a nivel físico sobre el terreno de juego como a nivel de disciplina fuera de él. Una forma de ser que, sin duda, le dio muy buenos resultados en su primera temporada.

Entre sus normas, la que más trascendió fue la de la puntualidad. El técnico alemán dejó bien claro que todo aquel que llegara tarde a una concentración se caería del once titular aunque estuviese previsto que jugara. Koundé ha sido seguramente el más damnificado de esa regla, aunque Iñaki Peña y el propio Raphinha también se han llegado a quedar fuera de una alineación titular por unos minutos de demora.

La plantilla convence a Flick para que cambie

Sin embargo, esta norma parece haber cambiado en esta segunda temporada de Flick al mando, según explicaron este lunes Pedri y Ferran, que fueron los invitados de lujo en El Hormiguero.

Durante el programa, Pablo Motos les preguntó por las consecuencias de la impuntualidad, a lo que contestaron "si llegas tarde, no juegas". Pero eso era antes. Ahora, la plantilla ha conseguido que Flick olvide ese castigo y lo cambie por una multa económica que, según Ferran, ronda los 40.000 euros, aunque no quisieron decir la cifra exacta.

Barcelona's Ferran Torres jumps for the ball against Girona's Vitor Reis during a Spanish La Liga soccer match between Girona and Barcelona in Girona, Spain, Monday, Feb. 16, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) / Joan Monfort / AP

Ferran desvela qué hacer si llegas tarde con Flick

Sea cual sea el castigo, Ferran dejó claro que llegar tarde con Flick no se tolera y, de forma irónica, desveló qué hacer si ocurre: "Mejor no aparezcas. Envía una foto de un Ibuprofeno". Al respecto, Pedri añadió "Llegar tarde el día del partido es que no estás centrado.

Ferran pasa de líos

Ferran tiene un truco para nunca llegar tarde a los entrenamientos y a las concentraciones y lo desveló este lunes en El Hormiguero. El de Foios explicó que no suele coger el coche para ir a la Ciudad Deportiva, sino que le pide a Pedri casi cada día que pase a por él. "Me escribe la noche anterior y me pregunta '¿a qué hora pasas a por mí? Soy como su chófer. Solo le falta decirme, 'no hables, solo conduce'", confesó el canario.