Más ritmo y menos pausas: el plan de la IFAB para modernizar el juego

El fútbol mundial podría encaminarse hacia nuevos cambios reglamentarios este sábado 28 de febrero, cuando la International Football Association Board celebre su reunión general anual en Gales. En ese encuentro, el organismo responsable de definir y modificar las reglas del juego analizará distintas propuestas orientadas a agilizar el desarrollo de los partidos y reducir conductas que atentan contra el ritmo del juego. Entre los asuntos centrales del encuentro se encuentran iniciativas destinadas a frenar las demoras intencionadas, un comportamiento siempre más que cuestionado tanto en ligas domésticas como en torneos internacionales. La intención es reforzar herramientas reglamentarias que permitan sancionar con mayor claridad estas conductas y proteger la continuidad del juego.

Las determinaciones que adopte la International Football Association Board podrían aplicarse en competiciones bajo la órbita de la FIFA y de las distintas confederaciones continentales, lo que supondría un nuevo ajuste en el marco regulador del fútbol a nivel global.

Medidas destinadas a reducir la duración de las interrupciones en los partidos. / EFE

Interrupciones por atención médica

Una de las propuestas que se debatirán apunta directamente a las interrupciones por atención médica. La iniciativa plantea que aquellos futbolistas que reciban asistencia sobre el terreno de juego por una lesión deban abandonarlo durante al menos un minuto antes de poder reincorporarse. El objetivo es claro: evitar que este tipo de situaciones se utilicen para frenar el ritmo del partido o cortar la dinámica del rival. Con esta propuesta se intenta aplicar una norma clara y fácil de entender para todos, evitando interpretaciones diferentes según el árbitro o el contexto del partido. La intención es desalentar que algunos futbolistas recurran a molestias exageradas para enfriar el juego o cortar el impulso del rival.

Al exigir que el jugador atendido permanezca un minuto fuera del campo, se busca que las asistencias médicas respondan únicamente a situaciones genuinas. En definitiva, la idea es cuidar el ritmo del encuentro y garantizar que las interrupciones sean realmente por necesidad y no parte de una estrategia para ganar tiempo.

Actualmente, no fijan un periodo obligatorio para que un futbolista lesionado permanezca fuera del terreno tras ser atendido. Esta ausencia de un criterio uniforme ha permitido que cada competición establezca sus propias directrices. En los últimos meses, la FIFA también ha experimentado con medidas más estrictas. Durante la Copa Árabe de la FIFA 2025, se probó una regla que imponía una ausencia obligatoria de dos minutos. El presidente del Comité de Árbitros, Pierluigi Collina, explicó que el objetivo era frenar las interrupciones estratégicas y favorecer la continuidad del juego, una línea similar a la adoptada por la Major League Soccer. Sin embargo, en la reunión celebrada en enero por la International Football Association Board surgieron discrepancias sobre la duración adecuada. La propuesta de los dos minutos generó una fuerte oposición, por lo que el consenso final apunta a establecer un periodo de un minuto como término intermedio para aplicar de forma generalizada.

Pedri recibiendo asistencia médica durante el partido contra Alemania en la Eurocopa / EFE

Cuenta atrás en saques de puerta y de banda

Entre las iniciativas que se contemplan figura la introducción de un límite temporal en los saques de banda y en los saques de meta. Si el colegiado aprecia que existe una demora intencionada, podrá iniciar una cuenta visible para evitar retrasos e incentivar la reanudación evitando interrupciones innecesarias. Por ahora, la única disposición vigente en esta materia es la que obliga al guardameta a desprenderse del balón en un máximo de ocho segundos cuando lo tiene bajo su control. La intención es extender ese criterio a otras acciones estáticas del juego, con el propósito de reducir pausas excesivas y mantener una mayor continuidad durante los partidos.

Rory Delap saca en largo ante el Chelsea en la Premier League. / Reuters

Límite de tiempo en las sustituciones y precisión en el uso del VAR

Entre los ajustes que se estudian figura también la fijación de un margen concreto para efectuar las sustituciones. La idea es que el jugador que sea reemplazado disponga de un tiempo muy reducido en torno a diez segundos para abandonar el campo, con el fin de impedir demoras intencionadas, especialmente en los tramos finales de los partidos.

En relación con el videoarbitraje, la International Football Association Board mantiene la línea de limitar su actuación a las acciones decisivas del juego: validación o anulación de goles, decisiones de penalti, expulsiones directas y posibles errores de identificación. Utilizar la herramienta para corregir fallos relevantes sin convertirse en un factor que frene en exceso la dinámica del encuentro.

El árbitro ingles John Brooks observa el VAR en un partido de la Premier League / EFE

Ajustes en el protocolo del VAR

En materia de videoarbitraje, la International Football Association Board planteó ampliar ligeramente el margen de actuación del Video Assistant Referee en situaciones muy concretas. La propuesta contempla que, cuando existan evidencias claras, el VARpueda intervenir en expulsiones derivadas de una segunda amonestación mal señalada, así como en supuestos de error de identificación que impliquen una tarjeta mostrada al jugador equivocado.

Asimismo, se abre la puerta a que las distintas competiciones decidan si permiten revisar decisiones de saque de esquina cuando estas resulten manifiestamente erróneas. El objetivo es corregir fallos evidentes que puedan influir en el desarrollo del juego, sin alterar el principio de intervención limitada que rige actualmente el uso del videoarbitraje.

¿Cómo se aprueban los cambios en el reglamento?

Para que las modificaciones prosperen en el seno de la International Football Association Board, es imprescindible alcanzar una mayoría cualificada. En concreto, las propuestas deben recibir al menos seis votos favorables de los ocho totales, lo que equivale a un respaldo de tres cuartas partes del órgano.

Noticias relacionadas

La distribución del voto se divide en dos bloques: por un lado, las cuatro asociaciones británicas Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Nort, cuentan con un voto cada una, por otro, la FIFA dispone de cuatro votos en representación del resto de federaciones del mundo. Sin ese mínimo de seis apoyos, cualquier iniciativa quedará descartada.