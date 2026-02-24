La gesta del modesto Bodo noruego: el subcampeón de Europa, eliminado

El Bodo/Glimt ha completado su histórica gesta al eliminar este martes al Inter de Milán (0-2), vigente subcampeón de la Liga de Campeones, con otra victoria en el partido de vuelta del 'Playoff' de los octavos de final, en una jornada en la que el Newcastle ha confirmado su pase superando al Qarabag (3-2) y en la que Bayer Leverkusen hizo valer su triunfo de la ida con un empate ante el Olympiacos (0-0). Además, del pase del Atlético de Madrid a los octavos de final tras golear en el Metropolitano al Brujas belga (4-1) con 'hat-trick' de Alexander Sorloth.

Por primera vez, un equipo noruego supera una eliminatoria de 'Champions'. Bodo, una pequeña localidad de poco más de 50 000 habitantes en el círculo polar ártico, celebra así su billete para octavos, donde se medirán al Manchester City, al que ya consiguieron vencer en la fase de liga, o al Sporting Club de Portugal.

Los noruegos acudieron al Giuseppe Meazza con el 3-1 de la ida y se defendieron de las acometidas iniciales de los de Cristian Chivu, mucho más exigidos. Poco a poco, el cuadro visitante fue encontrándose, aunque el equipo 'nerazzurro' siguió amenazando, primero con un cabezazo de Alessandro Bastoni y después con un remate de Davide Frattesi que obligó al guardameta Nikita Haikin a sacar una mano salvadora.

Hakon Evjen, a diez minutos del descanso, tuvo la primera ocasión de los suyos con un disparo que atrapó Yann Sommer. La segunda, fue dentro. Fue en el minuto 58, cuando una pérdida de Manuel Akanji permitió a Ole Didrik Blomberg recuperar el esférico y armar un disparo que despejó el portero suizo, pero Jens Petter Hauge estuvo atento para cazar el rechace y desatar la locura.

Después de un remate al palo de Marcus Thuram y de otra ocasión clarísima de Federico Dimarco, Evjen volvió a aparecer para poner el segundo con un gran disparo cruzado (min.72). Los italianos reaccionaron cuatro minutos después, con Bastoni marcando con incertidumbre en una acción en la que el español Hernández Hernández determinó que el balón había entrado, pero ahí murió su respuesta y su pase por la 'Champions' 2025-26.

Bayer y Newcastle, a los octavos

Mientras, el Bayer Leverkusen pasó a octavos de final de la UEFA Champions League, donde se enfrentará a Arsenal o Bayern de Múnich, a pesar de empatar ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar, gracias al 0-2 en El Pireo. El cuadro griego ni siquiera consiguió disparar entre los tres palos en una primera parte en la que los de Kasper Hjulmand gozaron de dos buenas ocasiones en las botas de Patrik Schick.

Una volea de Gelson Martins avisó a los alemanes a la vuelta de vestuarios, mucho más animada. Alejandro Grimaldo se encontró con el larguero y el portugués respondió con otra oportunidad que despejó la defensa local, en el inicio de un intercambio de golpes que, sin embargo, no movió el marcador. Grimaldo, Aleix García y Lucas Vázquez ya están en octavos.

Por último, el Newcastle también avanzó de ronda con otro triunfo ante el Qarabag. El 1-6 en tierras azerbaiyanas encaminó el pase para los ingleses, que este martes apuntaban ya desde el arranque a una nueva goleada en St. James' Park; en solo seis minutos tras el pitido inicial, Sandro Tonali (min. 4) cazó un rechace para inaugurar la cuenta, y Joelinton puso otro balón en la escuadra para establecer el 2-0.

Noticias relacionadas

Sin embargo, Camilo Durán recortó distancias para el Qarabag en los primeros instantes de la segunda mitad (min. 51). Un minuto después, Sven Botman volvió a ampliar la renta para las 'urracas' (min. 52), aunque Elvin Cafarquliyev, tras un penalti que Mateusz Kochalski detuvo a Marko Jankovic, acercó de nuevo a los visitantes. El FC Barcelona o el Chelsea son los posibles rivales en octavos de los de Eddie Howe.