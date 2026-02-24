"Humilla, basurea, denigra, genera violencia, para luego victimizarse"

Las críticas a la UEFA por la sanción provisional de un partido a Prestianni no han tardado en multiplicarse. La decisión del organismo europeo volvió a encender el debate sobre los criterios disciplinarios y la coherencia en la aplicación de castigos en competiciones continentales. En ese contexto, una de las voces más contundentes fue la del excolegiado argentino Javier Castrilli, conocido como el “Sheriff” por su carácter firme cuando impartía justicia en el campo. A través de su cuenta en la red social X, Castrilli no escatimó cuestionamientos. El exárbitro apuntó directamente contra la UEFA por lo que considera una sanción insuficiente y, al mismo tiempo, lanzó duras críticas hacia Vinicius, a quien responsabilizó de protagonizar actitudes que según su visión contribuyen a generar tensión dentro y fuera del terreno de juego.

Las palabras de Javier Castrilli

A través de su cuenta en X, el excolegiado utilizó expresiones extremadamente duras para describir lo que, a su juicio, es una conducta reiterada dentro del campo, señalando una supuesta permisividad arbitral y criticando lo que considera una posterior victimización mediática.

"Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana."

También ha hablado de la sanción a Prestianni

Reaccionó con dureza a la decisión disciplinaria que involucra a Prestianni. El excolegiado expresó su indignación con una batería de preguntas retóricas, cuestionando la solidez del proceso y alertando sobre el riesgo de validar acusaciones sin el debido respaldo probatorio.

"LA UEFA SUSPENDIÓ A PRESTIANNI...??? sin pruebas...??? A partir de ahora cualquiera puede acusar sin pruebas...??? ESA ES LA ESPECIE HUMANA Y EL NIVEL DE DEGRADACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO EUROPA... LE LLEGÓ AL FÚTBOL"

Le dedicó más críticas a la UEFA

El exárbitro Javier Castrilli cuestionó el criterio disciplinario aplicado por la UEFA, al considerar que sienta un precedente peligroso para el desarrollo de los partidos.En su cuenta de X, el excolegiado sostuvo que, bajo esta lógica, los árbitros podrían expulsar a cualquier futbolista ante una acusación de insulto sin necesidad de pruebas objetivas. Calificó la decisión como un grave error y habló de “dos despropósitos”: por un lado, sancionar sobre la base de presunciones; por otro, no actuar con el mismo rigor frente a conductas que, en su opinión, fomentan la provocación y la tensión en las gradas. Además, Castrilli incluyó en su crítica al brasileño, al señalar que determinadas actitudes dentro del campo pueden incitar reacciones del público.

Ha hablado Rui Costa

El presidente del Benfica, Rui Costa, se pronunció con contundencia sobre la polémica que involucra a Gianluca Prestianni y Vinicius Junior tras el reciente enfrentamiento ante el Real Madrid en la UEFA Champions League. El dirigente fue rotundo al defender a su jugador y aseguró que está siendo “crucificado” públicamente a raíz de la acusación. Rui Costa dejó claro que, en caso de tratarse de un comportamiento racista, el futbolista no formaría parte de la institución lisboeta. Subrayó que el Benfica mantiene una postura firme contra cualquier forma de discriminación y reiteró su respaldo a Prestianni mientras se esclarecen los hechos y se desarrolla el proceso correspondiente.