La dura confesión de Jagoba Arrasate tras ser destituido en el RCD Mallorca

Jagoba Arrasate se despidió este martes tras ser destituido como entrenador del RCD Mallorca en una comparecencia cargada de emoción y sinceridad en la que reconoció que esta temporada ha sido “la más complicada” de su carrera. Según explicó delante de casi toda la plantilla y los medios de comunicación, ha “sufrido muchísimo” desde que llegó al club balear y se marcha con la conciencia tranquila, aunque profundamente afectado por no haber conseguido los objetivos que se habían planteado al inicio de la temporada.

Arrasate, que llegó al Mallorca en junio de 2024 tras una exitosa etapa en el Osasuna, se mostró visiblemente afectado al recordar el duro camino que ha supuesto este curso. Reconoció que el proyecto, inicialmente ilusionante y con una visión a tres años, terminó convirtiéndose en una lucha constante por la permanencia en la LaLiga EA Sports, con largas rachas de malos resultados que colocaron al equipo en puestos de descenso y que desembocaron finalmente en su salida del club. El técnico vasco afirmó que se marcha con la tranquilidad de haber dado todo de sí, aunque con pena por no haber podido revertir la situación deportiva.

Durante su intervención, Arrasate valoró positivamente el apoyo de jugadores, afición y trabajadores del club, y destacó que lo más importante ahora es que el Mallorca consiga mantener la categoría. Subrayó la necesidad de que el próximo entrenador llegue “con ilusión", capaz de sacar el máximo rendimiento a la plantilla en este tramo decisivo de la temporada. A pesar de la dureza del momento y de confesar que no esperaba su destitución, el técnico aseguró que entiende la decisión del club tras el mal arranque de campaña y la racha de derrotas que lo dejaron en una posición delicada en la tabla.

Prioridad en Mallorca: la permanencia

La despedida de Jagoba Arrasate marca el fin de una etapa intensa y exigente en la isla, en la que el técnico afrontó desafíos continuos y una presión constante por sacar al equipo adelante. Ahora, el Mallorca trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda recuperar al equipo y asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.