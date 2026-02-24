Jan Virgili ausente en la despedida de Arrasate con el Mallorca

La ausencia de Jan Virgili en la despedida de Jagoba Arrasate como entrenador del RCD Mallorca no pasó desapercibida. En un acto cargado de emoción y marcado por los agradecimientos tras su etapa al frente del banquillo bermellón, la imagen del técnico diciendo adiós contrastó con una silla vacía que generó comentarios en torno al club y su relación.

Una ausencia llamativa

El acto reunió a directivos, cuerpo técnico, empleados y varios futbolistas que quisieron acompañar a Arrasate en su despedida. Sin embargo, Jan Virgili no estuvo presente, lo que despertó cierta sorpresa dado su vínculo con el vestuario y el protagonismo que ha tenido durante la temporada. Desde el club no se ofrecieron detalles específicos sobre los motivos de su ausencia, lo que alimentó las especulaciones en el entorno mallorquinista.

Jan Virgili en su presentación con el Mallorca / Mallorca

Un adiós cargado de emoción

La etapa de Jagoba Arrasate al frente del RCD Mallorca llegó a su fin con un acto cargado de emoción y simbolismo. El técnico vasco se despidió del vestuario y del entorno bermellón dejando una frase que resume su sentir tras su paso por la isla: “Me voy en paz y con la conciencia en su sitio”.

Arrasate transmitió serenidad en su comparecencia, agradeciendo el compromiso de sus futbolistas y el respaldo recibido durante su etapa en el banquillo. La despedida estuvo marcada por abrazos, gestos de complicidad y un ambiente de respeto mutuo que evidenció la buena sintonía construida en el día a día. El entrenador vasco reconoció en su despedida que ha "sufrido muchísimo" y que "ha sido el año más complicado"

Se abre la carrera por el banquillo

La salida de Jagoba Arrasate no llega en un contexto de calma absoluta. A lo largo del curso, el técnico ya había atravesado momentos delicados y su continuidad fue objeto de debate en distintos tramos de la temporada. En Palma, el runrún sobre un posible relevo llevaba semanas instalado en el entorno del RCD Mallorca.

Con el banquillo ahora vacante, comienzan a sonar candidatos. Entre los perfiles que han circulado en las últimas horas aparecen Luis García Plaza y Francisco Javier García Pimienta, ambos actualmente sin equipo. Dos entrenadores con experiencia en el fútbol español y estilos definidos que encajarían en el escenario que busca el club bermellón para iniciar una nueva etapa.

Se ha despedido en Redes

El futbolista del RCD Mallorca utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de cariño a Jagoba Arrasate, agradeciéndole el trato recibido y el trabajo realizado durante su etapa al frente del banquillo bermellón.

Mensaje de Virgili en Instagram / Instagram de Virgili

Arrasate clave en la carrera de Virgili

La llegada de Virgili tuvo un detonante claro. Una conversación directa con Jagoba Arrasate aceleró los tiempos y resultó decisiva para cerrar la operación. El técnico contactó con el jugador días antes del inicio de la pretemporada y le trasladó un mensaje firme, apelando a su implicación inmediata y a la confianza en su rendimiento.

Noticias relacionadas

Aunque el extremo contaba con otras propuestas sobre la mesa, algunas procedentes del extranjero, el proyecto deportivo terminó pesando más. La opción de competir desde el primer momento en Primera División y el rol que se le ofrecía dentro del equipo inclinaron la balanza, por delante del atractivo económico o del nombre de otros destinos. “Me llamó y me dijo: ‘espabila que te quiero aquí el sábado’”, relató el jugador sobre el primer contacto. Virgili reconoció que, aunque el director deportivo también se reunió con él en Barcelona, fue la conversación con Arrasate la que terminó de convencerle.