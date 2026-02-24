La lista de candidatos para sustituir a Jagoba Arrasate en el RCD Mallorca

El RCD Mallorca encara una decisión clave en su banquillo tras la destitución de Jagoba Arrasate, y la dirección deportiva ya baraja varias alternativas para hacerse cargo del primer equipo en un momento crítico de la temporada, con 13 jornadas aún por disputarse y el equipo en plena lucha por la permanencia en LaLiga EA Sports.

La primera opción que siempre ha estado presente en la agenda del club es Xavi García Pimienta, cuyo estilo y metodología convencen a la directiva. Su perfil gusta por su propuesta de juego, aunque su llegada inmediata genera dudas, ya que en el Mallorca se veía su fichaje más como un proyecto a largo plazo que como una solución urgente en plena batalla por la salvación.

Xavi García Pimienta, exentrenador del Sevilla FC / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Otro nombre que ha sonado con fuerza es el de Luis García Plaza, muy querido en la isla por su anterior etapa al frente del club. A pesar de su identificación con la afición y de conocer bien la casa, fuentes cercanas aseguran que no ha existido un contacto formal reciente con su entorno, y él mismo ha admitido que se entera de los rumores a través de los medios.

En la terna de posibles sustituos también figura Toni Amor, un técnico mallorquín que formó parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante su etapa en la isla y que cuenta con cariño por parte de una parte de la afición. Su conocimiento del club y su pasión por el análisis táctico son puntos a favor, aunque su falta de experiencia como primer entrenador y su compromiso actual en México preparando un proyecto importante dificultan su llegada inmediata.

Ante la urgencia... tirar del filial

Una alternativa más continuista es apostar por Gustavo Siviero, entrenador del filial y exjugador del Mallorca. Su llegada al primer equipo supondría una transición suave, con un técnico que conoce al detalle la estructura del club y podría ejercer como solución interina hasta que se confirme al candidato definitivo para liderar la permanencia.

El club balear se enfrenta a la necesidad de decidir con celeridad y criterio en una época de presión tanto deportiva como institucional, con la misión de enderezar la dinámica y asegurar la categoría en la máxima competición española.