Mbappé, lesionado: tiempo de baja y plazos de su recuperación

El delantero francés Kylian Mbappé genera preocupación en el Real Madrid por una molestia persistente en la rodilla izquierda que pone en duda su participación en el decisivo partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League frente al Benfica y también en el siguiente compromiso de LaLiga frente al Getafe. Según informa AS, las molestias se han prolongado ya más de tres meses y el cuerpo técnico blanco valora con cautela cada paso del jugador para evitar riesgos mayores.

Mbappé se retiró antes de finalizar el entrenamiento previo al duelo europeo y, a pesar de que el entrenador Álvaro Arbeloa defendió públicamente en rueda de prensa que el delantero “está preparado para jugar”, la realidad es que su estado físico sigue generando dudas en Valdebebas. Las conversaciones entre el cuerpo técnico, los médicos del club y el propio futbolista se igualan entre la necesidad competitiva y la prudencia, con el objetivo de que pueda estar disponible con garantías en próximos compromisos, especialmente el encuentro ante el Celta de Vigo previsto para el 7 de marzo.

La lesión se originó tras un golpe sufrido el pasado 7 de diciembre frente al Celta, y desde entonces Mbappé ha disputado numerosos encuentros con molestias que han mermado su rendimiento y explosividad natural. El propio club ha sido cauteloso con la gestión de su carga de minutos, pero el problema continúa afectando su disponibilidad. Según L’Equipe, el delantero podría incluso quedar descartado para el partido de vuelta ante el Benfica, situación que supondría un contratiempo importante para el Real Madrid en su lucha por avanzar en la máxima competición continental.

La posible ausencia de Mbappé no solo influye en el esquema ofensivo del equipo, sino que también altera las expectativas de un conjunto que depende de su futbolista estrella para desequilibrar en fases decisivas de los encuentros. El Real Madrid, que ganó la ida en Lisboa por 1-0, deberá ajustarse a este escenario sin el máximo goleador si finalmente se confirma el parte médico, en un tramo de temporada en el que se juegan objetivos tanto en Europa como en el campeonato doméstico.