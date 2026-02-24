Mbappé, lesionado: tiempo de baja y plazos de su recuperación
La rodilla le vuelve a generar problemas al francés, que es duda para los próximos partidos
El delantero francés Kylian Mbappé genera preocupación en el Real Madrid por una molestia persistente en la rodilla izquierda que pone en duda su participación en el decisivo partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League frente al Benfica y también en el siguiente compromiso de LaLiga frente al Getafe. Según informa AS, las molestias se han prolongado ya más de tres meses y el cuerpo técnico blanco valora con cautela cada paso del jugador para evitar riesgos mayores.
Mbappé se retiró antes de finalizar el entrenamiento previo al duelo europeo y, a pesar de que el entrenador Álvaro Arbeloa defendió públicamente en rueda de prensa que el delantero “está preparado para jugar”, la realidad es que su estado físico sigue generando dudas en Valdebebas. Las conversaciones entre el cuerpo técnico, los médicos del club y el propio futbolista se igualan entre la necesidad competitiva y la prudencia, con el objetivo de que pueda estar disponible con garantías en próximos compromisos, especialmente el encuentro ante el Celta de Vigo previsto para el 7 de marzo.
La lesión se originó tras un golpe sufrido el pasado 7 de diciembre frente al Celta, y desde entonces Mbappé ha disputado numerosos encuentros con molestias que han mermado su rendimiento y explosividad natural. El propio club ha sido cauteloso con la gestión de su carga de minutos, pero el problema continúa afectando su disponibilidad. Según L’Equipe, el delantero podría incluso quedar descartado para el partido de vuelta ante el Benfica, situación que supondría un contratiempo importante para el Real Madrid en su lucha por avanzar en la máxima competición continental.
La vida sin Mbappé
La posible ausencia de Mbappé no solo influye en el esquema ofensivo del equipo, sino que también altera las expectativas de un conjunto que depende de su futbolista estrella para desequilibrar en fases decisivas de los encuentros. El Real Madrid, que ganó la ida en Lisboa por 1-0, deberá ajustarse a este escenario sin el máximo goleador si finalmente se confirma el parte médico, en un tramo de temporada en el que se juegan objetivos tanto en Europa como en el campeonato doméstico.
- Las declaraciones de Marcelino después de vencer al Valencia CF
- Los audios del VAR del Villarreal-Valencia que retratan (una vez más) a Gil Manzano
- Jagoba Arrasate y su despido del Mallorca
- Otra baja segura para el FC Barcelona para el partido ante el Villarreal
- Guido reacciona a su primera titularidad en el Valencia CF y lanza un mensaje de veterano
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en La Cerámica contra el Villarreal CF
- El Valencia CF respira con Lucas Beltrán
- La pelea por la permanencia en Primera División sube su apuesta