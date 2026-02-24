Antoine Griezmann, objetivo prioritario del Orlando City
El delantero del Atlético de Madrid es objetivo prioritario de la franquicia estadounidense, que ya ha activado mecanismos de la liga para asegurarse ventaja en la operación
El futuro de Antoine Griezmann podría dar un giro inesperado en las próximas semanas. Según informa el medio estadounidense The Athletic, el Orlando City de la MLS se encuentra en “negociaciones avanzadas” para intentar cerrar el fichaje del delantero francés antes de que finalice el primer mercado de fichajes de la liga norteamericana el próximo 26 de marzo. Sin embargo, por el momento no existe ningún acuerdo formal entre las partes y el club también mantiene abiertas conversaciones con otros jugadores.
Orlando City quiere a Griezmann como jugador franquicia
La franquicia de Florida busca que el atacante de 34 años ocupe una de sus plazas de Designated Player (jugador franquicia), una figura clave dentro del modelo salarial de la MLS que permite incorporar estrellas internacionales con salarios superiores al límite general.
La operación estaría siendo liderada por el director deportivo Ricardo Moreira, quien, según las informaciones publicadas, habría viajado a España en varias ocasiones para trabajar directamente en el posible acuerdo con el entorno del futbolista.
El Orlando City tiene experiencia fichando grandes nombres del fútbol europeo. En el pasado logró incorporar a figuras mediáticas como Kaká y Nani, dos incorporaciones que elevaron la visibilidad internacional del club y de la propia MLS.
Competencia en la MLS: más clubes interesados en el francés
El diario deportivo francés L’Équipe confirma que Griezmann también estaría en conversaciones con otros equipos de la liga estadounidense. Entre los interesados aparecen San Diego FC y Los Angeles FC, lo que podría generar una puja interna dentro de la competición.
El interés por el campeón del mundo con Francia no es nuevo. Griezmann ha manifestado en varias ocasiones su simpatía por la cultura deportiva estadounidense, especialmente por la NBA y la MLS, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible salto a Estados Unidos antes del final de su carrera.
Discovery Rights: la ventaja estratégica del Orlando City
Uno de los elementos clave de la negociación es el uso del mecanismo conocido como Discovery Rights (Discovery List). Este sistema permite a un club de la MLS reservar prioridad para negociar con un jugador internacional que todavía no milita en la liga.
Según la información publicada, Orlando City ya habría ejercido estos derechos sobre Griezmann, lo que le otorga ventaja frente a otros equipos estadounidenses interesados. En términos europeos, sería un sistema similar al derecho de tanteo.
Salida complicada antes del verano: calendario y objetivos del Atlético
A pesar del interés estadounidense, distintas fuentes consideran “poco probable” que el delantero abandone el Atlético antes del mercado estival. El motivo principal es deportivo: el conjunto rojiblanco se encuentra en plena lucha por títulos.
El equipo madrileño está cerca de disputar la final de la Copa del Rey, cuya final se jugará el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. La posibilidad de conquistar un trofeo podría retrasar cualquier decisión sobre su futuro.
Además, la MLS contará con una segunda ventana de fichajes entre el 13 de julio y el 2 de septiembre, un escenario que encajaría mejor con una salida tras finalizar la temporada europea.
Decisión inminente: las próximas semanas serán clave
Con Griezmann cumpliendo 35 años el próximo 21 de marzo, la operación entra en una fase decisiva. Orlando City presiona para cerrar el acuerdo antes del 26 de marzo, pero el desenlace dependerá tanto de la voluntad del jugador como de la postura del Atlético de Madrid.
Por ahora, el escenario más realista apunta a una posible llegada a la MLS en verano, aunque el interés firme del club estadounidense mantiene abierta la puerta a un movimiento sorpresa en las próximas semanas.
