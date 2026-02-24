El ridículo histórico de Antonio Rudiger en El Sadar que nadie vio

La derrota del Real Madrid en El Sadar fue la sorpresa de la jornada 25. Sorpresa porque la costumbre es que un equipo como el Real Madrid saque la gran mayoría de sus partidos adelante... porque por sensaciones ya apuntaba a ser un partido muy igualado desde la previa. Finalmente, fue el conjunto navarro, en clara línea ascendente en las últimas semanas, el que se llevó el gato al agua con un golazo de Raúl García de Haro en el minuto 90.

Precisamente ese gol dio pie a uno de los momentos más ridículos en la carrera futbolística de Antonio Rudiger, que curiosamente no estaba sobre el terreno de juego. El central alemán incumplió una de las leyes no escritas más antiguas del fútbol y del mundo del deporte en general: nunca celebrar antes de tiempo.

Osasuna - Real Madrid. / Villar Lopez / EFE

Rudiger se mofó de los jugadores de Osasuna cuando el colegiado anuló el gol de Raúl García

Y lo cierto es que Rudiger no solo celebró antes de tiempo, sino que lo hizo burlándose ostensiblemente de los jugadores de Osasuna. Ocurrió en el mismo gol en el minuto 90 de Raúl García. Los jugadores del banquillo rojillo se dejaron llevar por la inercia y saltaron rápidamente a celebrarlo hasta que se dieron cuenta que el linier había levantado el banderín, señalando el fuera de juego. Ante esa escena, Rudiger aprovechó para levantarse de su asiento, señalar directamente al banquillo rojillo y dedicarles una carcajada que le terminó haciendo 'boomerang'.

Pocos segundos después, desde el VAR dieron validez al gol de Raúl García, que estaba claramente habilitado por Asencio, y Antonio Rudiger se quedó con cara de no saber dónde meterse, consciente de que el ridículo que acabab de perpetrar no iba a pasar desapercibido.

Una temporada para olvidar

Más allá de ese curioso incidente, la realidad es que está siendo una temporada muy complicada para Rudiger. El central alemán ha sido una fijo en la defensa del Real Madrid en los últimos años, pero las lesiones lo están complicando todo en los últimos meses. Ya empezó la temporada en la enfermería por una lesión en el muslo y ahora es una de rodilla la que no le está dejando regresar al once con continuidad. Mientras, el Madrid sufre una crisis defensiva muy notable en cada partido que disputa.