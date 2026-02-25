El Almería, obsesionado con el fichaje de Cristiano Ronaldo

El sueño parece imposible, pero en el UD Almería empieza a tomar forma como una auténtica obsesión. El fichaje de Cristiano Ronaldo se ha convertido en una idea recurrente en los despachos del club andaluz, especialmente para su propietario, el empresario saudí Mohamed Al-Khereiji, que mantiene una estrecha relación personal con la estrella portuguesa.

Según informó La Voz de Almería, la posibilidad de ver a Cristiano vestido de rojiblanco no es solo una fantasía de aficionados. El medio apunta que el club “se perfila como el último baile de Cristiano”, en gran parte por la buena relación entre el presidente y el futbolista, una conexión que viene de antes incluso de la compra de la entidad.

Una idea fija del propietario

Más que una operación deportiva inmediata, la llegada de Cristiano aparece como un objetivo casi personal del dueño del club. Desde su llegada al Almería, Al-Khereiji ha mostrado públicamente su admiración por el delantero portugués, con quien mantiene contacto habitual y al que ha acompañado en diferentes actos y eventos.

La obsesión responde también a una estrategia más amplia: convertir al Almería en un club con impacto internacional. La llegada de una superestrella mundial supondría un salto mediático enorme para una entidad que aspira a consolidarse en la élite del fútbol español y aumentar su visibilidad global.

El precedente que alimenta el sueño

Cristiano ya conoce el ambiente de Almería. Durante una visita con su actual equipo llegó a jugar en el estadio almeriense, dejando un gran recuerdo entre los aficionados, algo que refuerza la idea de que el vínculo entre ambas partes es más cercano de lo habitual.

Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr / AL NASSR

Además, el empresario saudí que dirige el club lidera el grupo que adquirió la entidad por alrededor de 100 millones de euros, una operación que abrió una nueva etapa marcada por la ambición económica y deportiva.

Un fichaje difícil, pero no descartado

A sus más de 40 años, Cristiano sigue en activo y continúa siendo una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial, lo que convierte cualquier movimiento suyo en un acontecimiento global.

Por eso, en el entorno del club nadie se atreve a descartar la operación. Aunque hoy parezca lejana, la idea sigue viva en la cabeza del propietario: convertir al Almería en el último destino de una de las mayores leyendas del fútbol.