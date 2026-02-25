Champions League | Horario, dónde ver el sorteo y posibles cruces hasta la final

La UEFA Champions League 2025/26 entra en su fase decisiva. Tras el cierre de la fase liga y las primeras eliminatorias del 'Play-in' ya resueltas el martes, varios equipos han asegurado su presencia en los octavos de final, mientras el foco se traslada ahora al sorteo que definirá el cuadro hasta la final. Eso sí, antes, en la noche de este miércoles se conocerán ya los últimos cuatro clasificados que saldrán de las siguientes eliminatorias: Atalanta - Borussia Dortmund, Real Madrid - Benfica, PSG - Monaco y Juventus - Galatasaray.

Los primeros clasificados

Ocho equipos lograron el billete directo a octavos gracias a su posición entre los mejores de la fase liga, lo que les otorga además condición de cabezas de serie en el sorteo. En definitiva, potencias habituales del torneo como el FC Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur y Sporting CP.

A ellos se han sumado los primeros vencedores de las eliminatorias de 'Play-in', que terminan de decidirse este miércoles 25 de febrero. Atlético de Madrid, Bodø/Glimt, Newcastle United y Bayer Leverkusen sellaron su pase tras superar a Brujas, Inter de Milán, Qarabag y Olympiacos, respectivamente completando así la nómina provisional de clasificados a la espera del resto de enfrentamientos pendientes. Histórica fue la gesta de los moruegos del Bodo, que dejaron en la cuneta ni más ni menos que al subcampeón actual, el Inter.

Con ello, el cuadro de octavos comienza a tomar forma y eleva la expectación ante un sorteo que no solo definirá los emparejamientos inmediatos, sino todo el camino hasta la gran final.

Este es el camino marcado hacia la final de Budapest / UEFA.COM

El sorteo: fecha, lugar y formato

El sorteo de octavos de final, cuartos y semifinales se celebrará este viernes en la Casa del Fútbol Europeo, sede de la UEFA en Nyon (Suiza). A partir de las 12:00 horas, el acto podrá seguirse en directo a través de UEFA.com, UEFA.tv y la aplicación oficial de la competición. La televisión que lo retransmitirá en España será la plataforma Movistar Plus. Además, los principales medios 'on line' como www.superdeporte.es informarán al minuto de todo lo que depare el sorteo.

El procedimiento mantiene el nuevo formato introducido con la fase liga. Los clubes se emparejan según su clasificación final para formar cuatro parejas de cabezas de serie (1-2, 3-4, 5-6 y 7-8). Cada pareja se introduce en un recipiente distinto y el sorteo determina en qué lado del cuadro —plateado o azul— queda encuadrado cada equipo.

El orden de extracción comienza por los clasificados en las posiciones 7 y 8 y concluye con los dos primeros. El primer equipo extraído de cada pareja ocupa su lugar en el lado plateado; el segundo, en el azul. Esa distribución fija automáticamente el recorrido hacia cuartos y semifinales.

Cómo se definen cuartos, semifinales y final

Una vez configurado el cuadro, las eliminatorias posteriores quedan determinadas de forma automática por la posición obtenida en el sorteo. El equipo situado en la última línea de cada emparejamiento disputará en casa el partido de vuelta.

Además, el ganador de la semifinal correspondiente al lado plateado del cuadro será designado como equipo local a efectos administrativos en la final, que se disputará el 30 de mayo de 2026 en Budapest.

El camino de los equipos españoles

Tras eliminar al Brujas, el Atlético conoce que en octavos se las verá con un inglés, Tottenham o Liverpool, jugando la ida en el Metropolitano. Si avanza, en cuartos podría cruzarse con el Barça, si es que la bola blaugrana le toca en suerte al Newcastle. Las 'Urracas' se enfrentarán al conjunto de Hansi Flick o al Chelsea.

Por su parte, al Barcelona -o al Chelsea FC- podría tocarle también en suerte un rival del lado plateado: el vencedor del PSG - Monaco. Los parisinos parten con ventaja, ya que ganaron en el Principado por dos goles a tres. Los catalanes siempre mantendrán el factor cancha a favor jugando la vuelta en el Camp Nou.

Quien tiene el camino más claro en cuanto a posibles rivales es el Real Madrid. Si elimina al Benfica este miércoles en Santiago Bernabéu, se medirá en octavos con Sporting de Portugal o Manchester City y el primero de los dos choques sería, de nuevo, en el estadio blanco. Si el Barcelona cayese al lado plateado, aumentan las opciones de un 'Clásico' español en las semifinales de principios de abril e inicios de mayo.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

No existen restricciones por país: pueden enfrentarse clubes de la misma federación o que ya se hayan visto las caras en la fase liga.

Calendario de la fase decisiva

Las fechas confirmadas por la UEFA para lo que resta de competición son:

Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026 Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

: 7/8 y 14/15 de abril de 2026 Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026 Final: 30 de mayo de 2026, en Budapest

Con los primeros clasificados ya definidos y el sorteo a la vuelta de la esquina, la Champions entra en su tramo más emocionante. El viernes no solo se conocerán los cruces de octavos: quedará dibujado el mapa completo hacia la gran noche europea de mayo.