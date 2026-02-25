Estos son los clubes con más ingresos del mundo

La publicación del último ranking de ingresos de Deloitte vuelve a poner cifras a una realidad que desde hace años se percibe sobre el terreno de juego. Mientras en España la distancia económica entre los grandes y el resto sigue siendo abismal, en Inglaterra el reparto de recursos permite que varios clubes compitan con una base financiera sólida y sostenida. Más allá de los resultados deportivos, las cuentas anuales explican buena parte del actual mapa competitivo del fútbol europeo. El negocio del fútbol mundial continúa disparado. Por primera vez en la historia, los 20 clubes que más facturan en el planeta han rebasado la barrera de los 12.000 millones de euros de ingresos agregados, situándose en torno a los 12.400 millones, según la 29ª edición de la Deloitte Football Money League. La cifra supone un crecimiento cercano al 11% en comparación con el curso 2023/24 y confirma una tendencia al alza impulsada por el rendimiento récord de las principales vías de financiación: patrocinios y acuerdos comerciales, ingresos por estadio y derechos audiovisuales.

Los grandes clubes europeos / IA

LaLiga domina y se desinfla

Real Madrid vuelve a encabezar la clasificación mundial de ingresos, consolidándose como la entidad que más factura en el planeta fútbol. Aunque el club blanco experimentó una caída cercana al 6% en la recaudación por día de partido, logró equilibrar esa bajada gracias a un notable impulso en el área comercial, con un incremento del 23%. La expansión del merchandising y la firma de nuevos acuerdos estratégicos dispararon esta línea hasta los 594 millones de euros, una cifra que por sí sola situaría a la entidad entre las diez primeras del ranking.

El último informe de Deloitte certifica a la entidad azulgrana como el segundo club con mayor volumen de ingresos del mundo, rozando los 1.000 millones de euros y consolidando así su recuperación financiera tras los años más delicados de su historia reciente. Según los datos publicados, la facturación del Barça alcanza los 974,8 millones de euros, una cifra que respalda la línea ascendente defendida por la directiva encabezada por Joan Laporta. Aunque existe una ligera diferencia respecto a los números comunicados por el propio club en sus balances internos, el informe independiente valida el crecimiento sostenido de la entidad y su regreso a la primera línea económica internacional.

Por detrás de los dos españoles que dominan el ranking aparecen: FC Bayern Munich (861 millones), el Paris Saint-Germain (837 millones) y el Liverpool FC (836 millones). El club de Anfield alcanza por primera vez el liderazgo económico dentro del Reino Unido, favorecido por su retorno a la UEFA Champions League y el crecimiento de sus ingresos comerciales.

En clave española, el Atlético de Madrid también mejora sus registros, con una facturación de 454,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,4% respecto al ejercicio anterior.

Patrocinios y merchandising

El crecimiento económico de los grandes clubes europeos tiene un protagonista claro: la explotación comercial. Por tercer ejercicio consecutivo, esta vía se mantiene como el principal pilar de ingresos en la Deloitte Football Money League. En la campaña 2024/25, el negocio comercial alcanzó los 5.300 millones de euros, elevando su peso hasta el 43% del total agregado y mejorando con claridad los registros del curso anterior. Detrás de este avance hay una transformación profunda en la forma de generar recursos. Las entidades han intensificado su estrategia de marca, optimizado acuerdos de patrocinio y reforzado el rendimiento del merchandising.

Estadios pieza clave

Los estadios han dejado de ser espacios activos únicamente en día de partido para convertirse en centros de negocio permanentes, con eventos, experiencias premium y explotación de zonas anexas durante todo el año. En los diez clubes que encabezan la clasificación, esta área representa ya cerca de la mitad de su facturación global. La recaudación vinculada directamente a los partidos fue la que más creció en términos porcentuales. Los ingresos por día de encuentro se dispararon un 16% hasta situarse en 2.400 millones de euros, lo que equivale al 19% del total. La modernización de recintos, la mejora de la experiencia del aficionado y fórmulas como las licencias de asiento personal han sido determinantes para impulsar esta línea, todos los clubes han construido estadios modernos y nuevos recientemente, reforzando esta visión.

Ranking clubes europeos en ingresos / Deloitte

Derechos audiovisuales

Su evolución fue más moderada, con un incremento del 1%, aunque continúan representando un 38% del negocio total. El ligero repunte se vio favorecido por la ampliación del FIFA Club World Cup y por el crecimiento de las competiciones continentales organizadas por la UEFA, que han ampliado su formato y alcance internacional, Resulta complicado mantener un crecimiento sostenido en un sector que parece haber alcanzado su punto álgido y que, tarde o temprano, podría enfrentarse a un inevitable ajuste y caída debido a los desorbitados números que hay ahora.

Rendimiento deportivo

El desempeño sobre el césped volvió a tener una incidencia directa en la clasificación económica. Los resultados deportivos condicionan premios, derechos televisivos y visibilidad internacional, y eso termina reflejándose en las cuentas. El Liverpool fue uno de los grandes beneficiados tras escalar posiciones gracias a su papel en Europa, mientras que el Manchester City cedió terreno después de firmar un curso menos brillante en la Premier y despedirse antes de tiempo de la UEFA Champions League.

También perdió peso el Manchester United, que cayó hasta la octava plaza lastrado por su ausencia en competiciones continentales y un rendimiento irregular en el campeonato doméstico.

La participación en el Mundial de Clubes FIFA Club World Cup tuvo igualmente un efecto notable. El Bayern Munich regresó al podio por primera vez desde 2020/21 impulsado por el incremento de ingresos audiovisuales, mientras que el Benfica reapareció en el ranking en la decimonovena posición, convirtiéndose en el primer representante de una liga fuera del ‘top 5’ europeo en entrar en la lista en los últimos años.