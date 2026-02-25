La gran esperanza de Almeyda para el gran derbi

El Sevilla ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Nervión con la mente puesta en el derbi sevillano de este domingo 1 de marzo frente al Real Betis. Después de la importante victoria conseguida ante el Getafe en el Colisum Alfonso Pérez, Almeyda decidió conceder dos días de descanso a sus jugadores para que pudieran recuperar fuerzas antes de afrontar un duelo de tanta exigencia. La vuelta al trabajo ha dejado varias novedades, pero la más destacada ha sido la presencia del canterano Oso, quien regresa tras una lesión que le había mantenido alejado de los terrenos de juego desde el pasado 8 de febrero.

El regreso de Oso tras lesión mioaponeurótica

El joven defensor sufrió en el partido frente al Girona una lesión descrita por el club como una “mioaponeurótica contusiva del gemelo interno de su pierna izquierda”. Desde entonces, su evolución ha sido seguida de cerca por el cuerpo técnico y los servicios médicos del Sevilla, aunque hasta el momento no se puede garantizar ni descartar su participación en el derbi contra el Betis. La reincorporación de Oso al grupo le permitirá entrenar a la par de sus compañeros y, en caso de que Almeyda lo considere necesario, podría recibir minutos que le ayuden a recuperar ritmo competitivo y aportar descanso a jugadores como Suazo en una posición donde el equipo sevillista escasea de efectivos.

Doble lateral, una opción táctica de Almeyda

La presencia de Oso también abre la posibilidad de que Almeyda vuelva a implementar la fórmula del doble lateral por la banda izquierda, táctica que ya ha utilizado con éxito en partidos anteriores. Esta alternativa no solo le brinda mayor versatilidad al esquema defensivo, sino que también le permite al técnico argentino ajustar la intensidad y el ritmo del equipo según lo requiera el partido. Hasta ahora, Oso ha tenido participación en ocho encuentros de LaLiga durante la temporada, incluyendo una asistencia frente al Oviedo, y también ha disputado los tres envites que el Sevilla ha jugado en la Copa del Rey, demostrando su capacidad de aportar tanto en defensa como en ataque cuando se le requiere.

Ugrinic, pujando con Oso por una pelota / E. Ripoll

Lesiones y sanciones condicionan al Sevilla

El Sevilla afronta el derbi con varias bajas que condicionan la planificación del encuentro. Almeyda no podrá contar con Nianzou, quien cumple sanción, mientras que Rubén Vargas y Marcao continúan en proceso de recuperación. El suizo avanza con precaución para evitar cualquier tipo de recaída que pueda prolongar su ausencia, mientras que el central brasileño todavía necesita más tiempo y se encuentra entrenando en Brasil bajo la supervisión de su equipo médico. Aun con estas limitaciones, el Sevilla dispone de tres entrenamientos más antes del gran partido, todos programados en horario matinal en la ciudad deportiva de Nervión, lo que permitirá al cuerpo técnico afinar la estrategia y ajustar la preparación física y táctica del equipo de cara al derbi.

El gran objetivo: consolidar la ventaja en el derbi

El derbi sevillano siempre representa un desafío especial, no solo por la rivalidad histórica entre ambos equipos, sino también por la presión que conlleva rendir al máximo en un escenario como La Cartuja. Con la posible incorporación de Oso y la adaptación de la táctica defensiva, Almeyda busca consolidar la superioridad del Sevilla sobre el Betis y mantener la confianza del grupo en un momento crucial de la temporada. La expectación crece entre los aficionados, quienes esperan ver cómo se resolverán las decisiones tácticas del entrenador y cuáles serán las sorpresas en la convocatoria, mientras el equipo sigue afinando los últimos detalles en su preparación para uno de los encuentros más importantes del calendario.