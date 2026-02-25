La "gran" ventaja del Real Madrid contra el Benfica

El duelo entre el Real Madrid y el Benfica por un puesto en los octavos de final de la UEFA Champions League llega con un contexto que favorece claramente al conjunto español. Más allá del resultado de la ida, el equipo portugués afronta la vuelta condicionado por decisiones disciplinarias y sanciones que afectan directamente a dos figuras clave de su estructura deportiva.

La baja más sensible es la del extremo argentino Gianluca Prestianni, protagonista involuntario de la previa tras la investigación abierta por la UEFA por un presunto insulto racista dirigido a Vinícius Jr. en el partido de ida. El organismo europeo ha rechazado el recurso del club lisboeta y mantiene la suspensión provisional, por lo que el jugador no podrá participar en el choque del estadio madrileño.

Prestianni, fuera tras la decisión definitiva de UEFA

El atacante argentino viajó a Madrid junto a la expedición del Benfica con la esperanza de que prosperara el recurso presentado por la entidad portuguesa. Sin embargo, la resolución del Comité de Control, Ética y Disciplina ha ratificado la medida cautelar inicial. Su presencia será únicamente testimonial: no entrará en la convocatoria ni podrá vestirse de corto.

Mourinho y Prestianni, en el entrenamiento del Benfica en el Bernabéu / SD

Esta decisión supone un golpe deportivo considerable para el equipo luso, ya que Prestianni es uno de los futbolistas con mayor capacidad de desequilibrio en el uno contra uno y había generado peligro en el encuentro de ida. Además, el procedimiento disciplinario continúa abierto, lo que mantiene la polémica viva alrededor del enfrentamiento europeo.

Mourinho tampoco estará en el banquillo del Bernabéu

La segunda ausencia relevante afecta al banquillo. El técnico portugués José Mourinho tampoco podrá dirigir al equipo desde la zona técnica tras haber sido expulsado por doble tarjeta. El entrenador regresará al que fue su estadio, el Santiago Bernabéu, pero lo hará desde una cabina privada y sin contacto directo con su cuerpo técnico durante el encuentro.

Vinicius Júnior habla con el técnico del Benfica, José Mourinho, ene l partido entre el Benfica y el Real Madrid / Pedro Rocha / AP

El componente emocional del regreso de Mourinho añade un matiz especial al choque, aunque desde el punto de vista competitivo supone otra desventaja para el Benfica. La ausencia de liderazgo directo desde el banquillo en un partido de máxima exigencia europea puede resultar determinante en momentos clave.

Un escenario favorable para el Real Madrid en un duelo de máxima tensión

Con el rival sin uno de sus jugadores más determinantes y sin su entrenador en la banda, el Real Madrid afronta el partido con un escenario objetivamente más favorable. No obstante, el contexto también incrementa la tensión ambiental, ya que la polémica disciplinaria y el foco mediático elevan la presión sobre ambos equipos.

Álvaro Arbeloa, este sábado, en el banquillo de El Sadar. / Miguel Oses / AP

Para el conjunto blanco, la prioridad será imponer su ritmo y aprovechar la ventaja psicológica que pueden generar las circunstancias externas del rival. Para el Benfica, en cambio, el reto pasa por sobreponerse a las bajas y competir en un entorno hostil para mantener vivo el sueño europeo.

El balón dictará sentencia, pero antes de empezar el encuentro ya existe una realidad clara: las ausencias pesan, y en una eliminatoria de Champions pueden marcar la diferencia.