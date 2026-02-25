"Mi deseo es que termine jugando allí algún día".

Hoy, Florian Wirtz ya está considerado como uno de los mejores futbolistas del planeta por talento, proyección y edad. Así lo entendió el Liverpool FC, que el pasado verano apostó fuerte por su fichaje con una inversión cercana a los 130 millones de euros. Una cifra que no solo refleja su calidad, sino también la dimensión estratégica de una operación pensada para liderar un proyecto ganador a medio y largo plazo. Porque no hablamos de un buen jugador, sino de un talento generacional llamado a marcar una era en el fútbol europeo durante la próxima década. Su capacidad para decidir partidos, su madurez competitiva y su liderazgo con apenas 22 años lo sitúan en esa categoría reservada para los elegidos.

El entorno apunta al Bernabéu

Volker Struth, responsable de la estrategia comercial de Florian Wirtz, reconoció en una conversación con el diario alemán Bild que el pasado verano intentó orientar el futuro del mediapunta hacia el Real Madrid antes de que se concretara su aterrizaje en el Liverpool. Sin embargo, fue el club de Anfield el que terminó cerrando la operación tras alcanzar un acuerdo con el Bayer 04 Leverkusen por unos 130 millones de euros, récord durante unas semanas de un fichaje del Liverpool hasta que ficharon a Isak por cerca de 145 millones.

La persona que gestiona los temas comerciales de Florian Wirtz ,sin ejercer funciones de agente deportivo, aseguró que el pasado verano trató de abrir una vía con el Real Madrid. Su intención, según explicó, era propiciar un reencuentro del internacional alemán con Xabi Alonso, quien acababa de asumir el banquillo blanco. En declaraciones al diario Bild, relató que, en pleno escenario de contactos con el Liverpool y el Bayern Munich, decidió trasladarle directamente al técnico su convencimiento: "Tienes que apostar por el chico del Leverkusen para el Real Madrid" Según su versión, la respuesta fue inmediata y directa: "No soy yo quien debe decidir eso, habla con Florentino Pérez".

No era el año adecuado

Siempre según el relato de Struth, Florentino Pérez recibió la propuesta con cortesía y le emplazó a continuar el diálogo con José Ángel Sánchez, director general del club blanco, para profundizar en la posibilidad. Sin embargo, aquel verano el Real Madrid centró sus esfuerzos en otras incorporaciones como Dean Huijsen, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold, dejando fuera de la ecuación el nombre de Wirtz.

Struth fue claro al explicar el contexto económico y estratégico: "No era el momento adecuado". Y añadió una reflexión significativa: "Ni siquiera el Real Madrid puede afrontar todas las operaciones cada verano". Pese a ello, dejó abierta la puerta al futuro: "Mi deseo es que Florian termine jugando allí algún día".