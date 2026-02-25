Piqué se burla de Arbeloa en pleno centro de Madrid

El pulso entre Gerard Piqué y Álvaro Arbeloa ha vuelto a escena, esta vez lejos de los terrenos de juego y en un formato que nadie esperaba: una enorme lona publicitaria en el corazón de Madrid que ha desatado la polémica entre aficionados y las risas en redes sociales.

El exdefensa del FC Barcelona ha utilizado la campaña de lanzamiento de la nueva temporada de la Kings League para lanzar un guiño en forma de burla directa hacia el exjugador del Real Madrid recordando su sonada frase en la etapa de futbolistas.

La lona, instalada en una de las zonas más transitadas de la capital, muestra el lema: “No somos tan CONOcidos”, con la palabra “CONO” destacada en otro color. El mensaje no ha pasado desapercibido para los aficionados al fútbol, que rápidamente han recordado unas declaraciones de Piqué de hace años en las que aseguró que Arbeloa no era su amigo sino su “conocido”. Aquella frase dio pie a bromas recurrentes en redes sociales, donde al lateral madridista se le apodaba “cono” como crítica a su nivel futbolístico.

Un viejo pique convertido en marketing

Lo que en su día fue un intercambio de indirectas entre rivales ha terminado convertido en una estrategia publicitaria. La campaña busca generar ruido antes del arranque de la nueva temporada de la competición creada por Piqué, conocida por mezclar fútbol y espectáculo con un tono desenfadado.

Cartel de promoción de la Kings League en el centro de Madrid / SD

La elección de Madrid como escenario tampoco parece casual. Colocar el mensaje en territorio tradicionalmente madridista añade un componente provocador que encaja con el estilo mediático del excentral azulgrana, habituado a convertir la polémica en visibilidad.

Reacciones inmediatas

Las imágenes de la lona se han difundido con rapidez en redes sociales, donde miles de usuarios han comentado el gesto. Mientras algunos lo ven como una broma ingeniosa y coherente con el espíritu irreverente de la Kings League, otros han recuperado un viejo pataleo.

Provocación calculada

No es la primera vez que Piqué utiliza el humor y la provocación como herramientas de promoción. La Kings League ha convertido ese estilo en parte de su identidad, y la lona madrileña parece diseñada precisamente para viralizarse.

Si el objetivo era llamar la atención antes del inicio de la temporada, el exdefensa parece haberlo conseguido. En cuestión de horas, la frase “No somos tan CONOcidos” se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados al fútbol español.