Romário da la talla en el carnaval de Brasil

El nombre de Romário vuelve a ocupar titulares en Brasil, esta vez lejos de los terrenos de juego. El campeón del mundo en 1994 fue uno de los rostros más comentados del Carnaval de Río tras dejarse ver públicamente con su nueva pareja, una aparición que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Recientemente, Romário volvió a sorprender al mostrarse públicamente presumiendo de físico a sus 60 años. El exdelantero brasileño luce una figura atlética que ha generado todo tipo de comentarios, hasta el punto de que muchos aseguran que presenta un estado de forma incluso más llamativo que en su etapa como profesional, incluida la histórica conquista del Mundial de 1994.

Romário con el club que preside / EFE

Se le vio contento en el carnaval

La escena retrata a Romário en modo plenamente festivo: relajado, sonriente y consciente del aura que le acompaña allá donde pisa. Desde el palco, entre música, luces y samba, el exdelantero disfruta de su condición de ídolo eterno, evidenciando que, ya inmerso en su sexta década de vida, conserva el magnetismo y ese estilo de vida vibrante que siempre marcó su personalidad más allá del césped. Junto a él, la presencia de una joven cuya identidad no ha tardado en despertar el interés de la prensa rosa brasileña ha añadido un componente mediático extra a la escena. Las especulaciones no han tardado en multiplicarse, al tiempo que muchos aficionados comentan con sorpresa la notable forma física y la energía que sigue proyectando el ‘Genio’.

Vibrante vida amorosa

La vida sentimental de Romário vuelve a ocupar titulares en Brasil. El exdelantero y actual senador habría puesto fin a su relación con la estudiante Alicya Gomes, 37 años menor que él, en una ruptura que trascendió después de que ambos dejaran de mostrarse juntos en redes sociales.

La separación no ha pasado desapercibida en la prensa brasileña, que siguió de cerca una relación marcada por la notable diferencia de edad. Poco después de conocerse el distanciamiento, el campeón del mundo fue visto en Río de Janeiro acompañado por una mujer rubia cuya identidad no ha sido revelada, lo que desató nuevas especulaciones sobre su situación sentimental.

Las imágenes difundidas en los últimos días parecen confirmar un nuevo capítulo en la vida sentimental de Romário.