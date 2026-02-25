Hugo Ferrer

Romário de la talla en el carnaval de Rio y presenta nueva novia

La escena retrata a Romário en modo plenamente festivo: relajado, sonriente y consciente del aura que le acompaña allá donde pisa. Desde el palco, entre música, luces y samba, el exdelantero disfruta de su condición de ídolo eterno, evidenciando que, ya inmerso en su sexta década de vida, conserva el magnetismo y ese estilo de vida vibrante que siempre marcó su personalidad más allá del césped. Junto a él, la presencia de una joven cuya identidad no ha tardado en despertar el interés de la prensa rosa brasileña ha añadido un componente mediático extra a la escena.