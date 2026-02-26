Jürgen Klopp podría volver antes de lo esperado

El futuro de Jürgen Klopp vuelve a estar en el centro del debate europeo. Apenas unos meses después de asumir su rol como director global de fútbol en el ecosistema de Red Bull ,distintas informaciones apuntan a que el técnico alemán podría estar valorando un regreso a los banquillos antes de lo previsto. Klopp, que decidió dar un paso al lado tras cerrar su etapa en el Liverpool, nunca ha ocultado que necesitaba desconectar del ritmo frenético del día a día competitivo. Sin embargo, su perfil sigue siendo uno de los más cotizados del mercado y varios proyectos ambiciosos en Europa y fuera del continente estarían tanteando su situación contractual.

Contrato y expectativas

El técnico germano mantiene vínculo contractual hasta 2029, aunque distintas fuentes apuntan a que la evolución del proyecto no ha alcanzado las expectativas generadas desde su llegada. Ese contexto abre la puerta a un posible cambio de rumbo al término de la temporada. Resultaría, en cualquier caso, un movimiento sorprendente. En los últimos meses, el entrenador ha declinado propuestas de enorme peso en el panorama internacional. Entre ellas, la posibilidad de ocupar el banquillo del Real Madrid como sucesor de Xabi Alonso. Su representante, Marc Kosicke, llegó a desvelar que también existieron contactos con selecciones como Estados Unidos o Inglaterra, además del interés de gigantes de la Premier como Chelsea y Manchester United. Todas esas vías fueron descartadas por decisión expresa del entrenador.

Habla el jefe

Sin embargo, desde la cúpula de Red Bull no tardaron en salir al paso de las especulaciones. Oliver Mintzlaff, consejero delegado del grupo, negó con rotundidad cualquier escenario de ruptura. En declaraciones a Sky Sports, calificó las informaciones como “absolutamente falsas” y dejó claro que no existe ningún debate interno sobre el futuro del técnico.

El dirigente subrayó además la plena confianza de la compañía en su figura, destacando su implicación diaria, el contacto permanente con entrenadores y directores deportivos del grupo y su papel clave en la consolidación del modelo futbolístico de la marca. En definitiva, un respaldo público y contundente que busca cerrar la puerta a cualquier rumor sobre una posible salida.

Hay sustituto

El nombre que ha emergido con fuerza es el de Oliver Glasner, recientemente desvinculado del Crystal Palace para final de temporada y con pasado dentro del ecosistema Red Bull. El entrenador austríaco ya formó parte del FC Red Bull Salzburg como segundo técnico entre 2012 y 2014, etapa en la que conoció de primera mano la filosofía y el modelo de trabajo de la multinacional.

Banquillos posibles

Si finalmente decidiera volver a los banquillos en Europa, descartada la Premier, por su propio compromiso público de no dirigir a otro club inglés que no sea el Liverpool el mercado le ofrecería destinos de enorme peso.

En España, el foco siempre apunta al Real Madridy al Barcelona. El club blanco representa el ecosistema competitivo ideal para un técnico acostumbrado a gestionar vestuarios de élite y pelear por la Champions cada temporada. En el caso azulgrana, encajaría su perfil constructor, capaz de liderar reconstrucciones y potenciar talento joven con una identidad muy marcada, pero hoy por hoy el proyecto de Flick parece estar muy asentado.

En Alemania, un regreso sentimental al Borussia Dortmund siempre sería un escenario con carga emocional, aunque también podría contemplarse un proyecto ambicioso en el Bayern de Múnich si se diera el contexto adecuado. Sería un movimiento impactante por lo que representa la rivalidad histórica, pero deportivamente tendría lógica. Aunque está kompany con plena confianza de los despachos.

En Italia, clubes como la Juventus o el AC Milan podrían valorar un perfil con experiencia internacional y capacidad para devolver protagonismo europeo a proyectos en transición. También el Inter de Milan tras su fracaso en Champions.

En Francia, el Paris Saint-Germain aparece de forma recurrente en cualquier quiniela de grandes entrenadores, pero, Luis Enrique tiene un contrato de por vida si quiere tras el triplete y su primera Champions.