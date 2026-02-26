¡Cristiano Ronaldo compra un club español!
El astro portugués, todavía en activo, ha decidido invertir una gran cantidad de dinero para adquirir parte de la acciones de la UD Almería como primer paso para acceder a LaLiga
El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, que actualmente es tercero en la tabla de la Liga Hypermotion en España en su pelea por el ascenso a Primera División, en una operación que ha sorprendido al mercado y pone de manifiesto la ambición del futbolista de influir en el fútbol más allá del terreno de juego.
En un comunicado publicado este jueves, el delantero de 41 años explicó que la compra se ha realizado a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de su compañía CR7 SA que nace con la intención de gestionar y consolidar sus inversiones en el deporte profesional.
“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”, señaló Ronaldo en el texto hecho público por su equipo de comunicación.
La nota oficial no detalla el importe económico de esta “inversión estratégica”, pero subraya que la operación es un hito importante en la carrera empresarial del capitán del Al-Nassr saudí y que forma parte de un compromiso a largo plazo con la propiedad de clubes de fútbol profesional.
Por su parte, Mohamed Al-Khereiji, presidente de la Unión Deportiva Almería, celebró públicamente que Cristiano haya elegido su entidad para dar este paso: “Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.
Salario, patrimonio e inversiones de Cristiano Ronaldo
- Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, con cifras que rondan los 200 millones de euros anuales por su contrato en el Al-Nassr, que incluye salarios, derechos de imagen y acuerdos comerciales presentes y futuros, según diversas informaciones financieras recientes.
- Informes económicos y rankings de riqueza sitúan su patrimonio neto estimado en alrededor de 1.200 millones de euros, lo que le convierte en uno de los pocos futbolistas millonarios con estatus de multimillonario en términos financieros mundiales.
- Su riqueza no procede únicamente del fútbol: Ronaldo mantiene acuerdos de patrocinio de alto nivel, como un contrato de por vida con Nike valorado en más de mil millones, y contratos con marcas de lujo y tecnología.
- Además de su participación en el fútbol, posee negocios de estilo de vida (CR7 Lifestyle Hotels), inversiones en tecnología y entretenimiento, participaciones en empresas portuguesas y marcas propias de moda y fitness.
