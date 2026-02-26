¡Cristiano Ronaldo compra un club español!

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, que actualmente es tercero en la tabla de la Liga Hypermotion en España en su pelea por el ascenso a Primera División, en una operación que ha sorprendido al mercado y pone de manifiesto la ambición del futbolista de influir en el fútbol más allá del terreno de juego.

En un comunicado publicado este jueves, el delantero de 41 años explicó que la compra se ha realizado a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de su compañía CR7 SA que nace con la intención de gestionar y consolidar sus inversiones en el deporte profesional.

“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”, señaló Ronaldo en el texto hecho público por su equipo de comunicación.

La nota oficial no detalla el importe económico de esta “inversión estratégica”, pero subraya que la operación es un hito importante en la carrera empresarial del capitán del Al-Nassr saudí y que forma parte de un compromiso a largo plazo con la propiedad de clubes de fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo, junto a Turki Al Alshikh y Al-Khereiji / EFE

Por su parte, Mohamed Al-Khereiji, presidente de la Unión Deportiva Almería, celebró públicamente que Cristiano haya elegido su entidad para dar este paso: “Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.

