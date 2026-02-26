Neymar Jr. retrata a Vinícius Jr.

Uno Madrid y otro Barça. Ambos brasileños. Desde la llegada de Vinícius Jr. a España se ha intentado forzar un debate que por nivel jamás tuvo sentido, pero que ahora con cifras en la mano ha quedado completamente retratado. 'Vini' ha alcanzado los 359 partidos en competiciones europeas, exactamente la misma cifra que disputó Neymar durante su etapa en el continente. Con el contador igualado, los números permiten analizar con perspectiva dos trayectorias que, aunque comparten nacionalidad y posición ofensiva, presentan diferencias notables.

En ese mismo número de encuentros, Vinícius acumula 119 goles, 84 asistencias y 886 regates completados. Son cifras importantes que lo sitúan entre los extremos más determinantes del fútbol actual. Sin embargo, cuando se colocan estos registros frente a los de Neymar, la comparación adquiere otra dimensión.

Neymar lo pasa por encima

Porque en sus 359 partidos europeos, Neymar firmó 223 goles, 129 asistencias y 1.619 regates exitosos. Es decir, prácticamente duplica en producción goleadora a Vinícius, lo supera con claridad en generación de juego y también lo aventaja de forma abrumadora en el apartado del desborde. La diferencia no es matiz, es tendencia: más influencia directa en el marcador, más creatividad en el último tercio y más capacidad para eliminar rivales. Lo pasa por encima, vaya.

Xabi Alonso y Neymar. / Juan Carlos Cárdenas / EFE

Mucho más que los números

Más allá del dato puro, la comparación también apunta a la variedad de recursos. Neymar combinaba gol, último pase y fantasía con una naturalidad difícil de encontrar. Su repertorio técnico —controles orientados, cambios de ritmo, definición con ambas piernas y visión para asistir— lo convertía en un futbolista total en el frente de ataque. Vinícius, explosivo y decisivo en transición, ha evolucionado en definición, pero su juego sigue siendo más dependiente de espacios y velocidad.

Con el mismo número de partidos disputados en Europa, el balance estadístico no deja demasiadas interpretaciones abiertas. Vinícius aún está a tiempo de ampliar su legado, pero en la comparación directa a igualdad de encuentros, los números sitúan a Neymar varios escalones por encima en producción, desequilibrio y peso ofensivo. El debate es insostenible, la diferencia es contundente, apabullante.