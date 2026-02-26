Drama en el Barça: Ya se conoce el tiempo de baja de De Jong tras su lesión

El centrocampista neerlandés Frenkie De Jong, pieza fundamental en el esquema del FC Barcelona, sufrió este jueves una lesión en el entrenamiento matinal que ha encendido todas las alarmas en el club azulgrana. Las primeras exploraciones médicas indican que el jugador no pudo completar la sesión por molestias musculares y será sometido a pruebas más detalladas para determinar el alcance exacto del problema.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el entorno del Camp Nou. De Jong ha sido un pilar en el centro del campo bajo la dirección de Hansi Flick, combinando trabajo defensivo, control del tempo y salida de balón con una consistencia que ha sido difícil de reemplazar. Su ausencia, aunque temporal, obliga a reajustar piezas y darle al técnico alemán un dolor de cabeza a la hora de diseñar el once titular ante rivales de máximo nivel.

Jarro de agua fría

En las últimas semanas el barcelonismo había recuperado la ilusión por ver al holandés volver al 100 % tras algunos altibajos físicos en campañas anteriores, y su rendimiento era considerado clave para equilibrar un equipo con grandes aspiraciones en varias competiciones. Su comprensión táctica con Pedri y la presencia física que aporta en fases de transición lo convierten en un futbolista casi indispensable para los planes de la recta final de la temporada.

De Jong, marcando ante Ryan / LaLiga

Se pierde partidos muy importantes

Según las estimaciones médicas preliminares, De Jong estará de baja al menos tres semanas, con posibilidades de extenderse hasta cuatro semanas dependiendo de la evolución de la lesión muscular. Esto implica que se perderá, como mínimo, dos partidos cruciales en la lucha por el título de LaLiga: el duelo contra el Villarreal en el Camp Nou y el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, encuentros en los que su presencia en el centro del campo habría sido determinante. También es seria duda contra Athletic, Sevilla y Rayo.

Flick, obligado a 'inventar'

La lesión se produce en un momento delicado para el Barcelona, que en las próximas semanas afronta un calendario exigente con compromisos decisivos tanto en la liga doméstica como en competiciones europeas. Flick deberá reorganizar el mediocampo y buscar alternativas que compensen la ausencia de uno de sus hombres más fiables, poniendo a prueba la profundidad de la plantilla azulgrana ante un tramo de temporada que puede marcar el rumbo del campeonato.