Fali encuentra equipo

El defensa valenciano Fali, recientemente desvinculado del Cádiz CF, ha comenzado a entrenarse con el Xerez CD. Esta decisión llega poco más de un mes después de que el conjunto cadista pusiera fin a su relación contractual en medio de un expediente disciplinario.

Cavani, enfrentándose a Fali / JM López

Fali, de 32 años, puso fin a su etapa en el Cádiz CF el pasado 30 de enero, tras más de 180 partidos oficiales con el club. Fue una salida abrupta que puso fin a ocho temporadas en la entidad gaditana, donde incluso formó parte del equipo que logró el ascenso a Primera División en 2020. En lo que va de temporada 2025-26 no llegó a disputar minutos por una lesión de rodilla que ya le había mantenido en el dique seco y por la que necesitó intervención quirúrgica.

Sin equipo desde entonces, Fali continúa viviendo en la provincia de Cádiz y ha estado preparándose físicamente con la intención de encontrar una nueva oportunidad para el tramo restante de la temporada o incluso para la próxima campaña. Tras unos días entrenando con el Racing Portuense, ahora se ejercita con Xerez CD, club que actualmente ocupa la sexta posición del Grupo 4 de Segunda Federación y se mantiene en la lucha por disputar la fase de ascenso de categoría.

Oficialidad en juego

De momento no se ha confirmado si este entrenamiento con el conjunto jerezano se traducirá en un fichaje formal para jugar lo que resta de temporada, ya que en estos momentos la plantilla azulina tiene todas las plazas de futbolistas cubiertas.