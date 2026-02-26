Habla el aficionado del Real Madrid expulsado por el saludo nazi: “Tengo dos negros adoptados y me casó un maricón”

La realización del partido entre Real Madrid y Benfica captó la imagen de un aficionado madridista haciendo un saludo nazi, revolucionando las redes y motivando la publicación de un comunicado oficial del club anunciando su expulsión del Santiago Bernabéu.

Un día después del escándalo, el susodicho se ha pronunciado a través de un vídeo recogido por EsDiario que representa el cúlmen del surrealismo, un vídeo cuyo guion descuadraría el mismísimo Berlanga.

En el vídeo, Antonio Gálvez, aficionado onubense que va de Huelva a Madrid todos los partidos y que pertenece a la peña madridista La Clásica, grupo que forma parte de la Grada de Animación, pide perdón "no sabe por qué" y da un 'recital' de 'lógica aplastante' para desmarcarse de la ideología que se le imputa.

Asevera estar en las antípodas de lo que significa ser nazi

Antonio cree estar en las antípodas, representando todo lo que un nazi odiaría. Según sus propias palabras, tiene "dos negros 'adoptaos', el Kalu y el Abdu" y no solamente eso, sino que señala que le casó "un maricón" porque él lo eligió. No se quedó ahí, sino que en un alarde de 'genialidad' se refiere a él en tercera persona para reivindicar, o eso cree, su inmaculado nivel de tolerancia: "No hay nada que le guste más al Toni (él es 'el Toni') que un maricón".

Antirracismo, antihomofobia... ¿Qué más le podía faltar al relato de este aficionado que hizo el gesto nazi (o visto el nivel de las explicaciones, dirigía el tráfico aéreo de la capital)? Él mismo reconoce que se traviste. Y claro ¿Qué nazi haría eso? 'El Toni' defiende tener seis "trajes de gitana" y pintarse los labios. Pero "ni dos ni tres trajes, seis", deja meridianamente claro y deseoso de "que llegue el Rocío y pegarse una fiesta con mis maricones".

"Hasta ayer creía que nazi era una marca de Ginebra"

Él mismo expresa también que hasta ayer "creía que nazi era una marca de Ginebra". Todo empezaba a 'encajar', sobre todo teniendo en cuenta que en el inicio del vídeo matizaba lo que significaba el gesto que las cámaras le pillaron haciendo.

Según palabras de 'El Toni', cuando va al fútbol a veces hace gestos "así" (mueve el brazo hacia un lado), "así" (lo mueve hacia el otro), a veces se mete "la mano en los huevos", otras veces se la mete "en el culo" y en el partido "casualmente" hizo "así dos veces" (gesto calcado al saludo nazi). Y claro, una vez salió "entierro y su corona" ya está encargada. Y dejó clara que su conciencia está tranquila y que no se va a comer la acusación de "pertenecer a un grupo nazi" y que hablará con el club, que le echará porque "alguien tiene que pagar". Con lo que se pregunta "¿Y quién lo tiene que pagar? El tonto del pueblo".