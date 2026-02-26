Jürgen Klopp, ¿decisión inminente en el Real Madrid?

Según informan medios austríacos este jueves, Jürgen Klopp estaría muy cerca de poner punto y final a su etapa como responsable global del fútbol en el grupo Red Bull, apenas un año después de haber asumido ese cargo.

Jürgen Klopp, tras su fichaje por el grupo Red Bull. / Associated Press/LaPresse / LAP

El diario austríaco Salzburger Nachrichten asegura que dentro de la estructura del grupo (que incluye clubes como RB Leipzig, Red Bull Salzburg y New York Red Bulls) no se ha cumplido con las expectativas deportivas que se tenían cuando Klopp fue contratado para liderar el proyecto. Aunque su contrato sigue vigente hasta 2029, desde la compañía no pondrían trabas si el técnico alemán decide regresar a dirigir en los banquillos este verano.

¿Un giro inesperado en su carrera?

La posibilidad de una salida anticipada se da pese a que Red Bull ha restado importancia a los rumores y ha asegurado que no existe una ruptura inminente. No obstante, la misma fuente señala que Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace y con pasado en la red de clubes Red Bull, figura como candidato para sustituir a Klopp en el puesto directivo si finalmente hay salida.

Noticias relacionadas

Regreso a los banquillos... y grandes clubes atentos

La noticia de una posible separación ha reavivado los rumores sobre el regreso de Klopp al fútbol activo como entrenador, un escenario que la prensa deportiva europea sigue con atención. Su nombre ha sido vinculado en las últimas semanas con varios clubes de élite, incluido Real Madrid, que vería en el alemán una opción atractiva de cara al medio y largo plazo si su situación se desarrolla en esa dirección. Klopp, de 58 años, goza de una reputación envidiable tras sus exitosas etapas en el Liverpool FC, Borussia Dortmund y 1. FSV Mainz 05, clubes en los que dejó huella tanto por resultados como por estilo.