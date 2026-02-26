Mano dura al guardameta: 37 partidos por una agresión intolerable en Valencia

Un nuevo episodio de violencia ha sacudido el fútbol autonómico y vuelve a encender las alarmas en torno a la seguridad de los árbitros. Un partido de Primera Valenciana terminó con el colegiado agredido, tras recibir un golpe en la zona del rostro que obligó a reflejar lo sucedido con detalle en el acta. Los hechos, de extrema gravedad, han acarreado una sanción ejemplar acorde a lo recogido oficialmente por el árbitro. El incidente reabre un debate que desgraciadamente se repite con demasiada frecuencia: la vulnerabilidad del estamento arbitral en categorías donde la tensión supera todos los límites.

El fútbol amateur es un caldo de cultivo permanente de tensión competitiva. / EFE

Incidente en la Comunidad Valenciana

El incidente tuvo lugar en la Comunidad Valenciana, durante el encuentro que enfrentaba al San Antonio de Benagéber y al CDFB L'Eliana en el municipal de San Antonio de Benagéber. Según recoge el informe arbitral, el conflicto se desató tras una acción polémica y terminó con una agresión directa a un miembro del equipo arbitral. El guardameta del conjunto local habría golpeado en el rostro a uno de los asistentes, impactando en la zona de la mandíbula. La gravedad de lo sucedido quedó reflejada con detalle en el acta, documento clave que ha servido de base para la posterior resolución disciplinaria. Un episodio que vuelve a poner bajo la lupa la tensión que se vive en determinadas categorías del fútbol regional.

La sanción

Tras estudiar lo ocurrido y a la vista de lo reflejado en el acta, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha impuesto una suspensión de 37 encuentros al futbolista implicado. Una sanción severa sobre el papel, aunque se puede considerar insuficiente dada la gravedad del episodio y el contexto actual de tolerancia cero frente a la violencia en los campos.

"Por agredir al árbitro asistente número uno, precisando este asistencia médica, no informando a este Comité de Competición antes de la reunión semanal que haya causado baja deportiva o para sus ocupaciones habituales". Dice el escrito de la sanción.