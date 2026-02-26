Noticia bomba en LaLiga: Griezmann, muy cerca de abandonar el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann está muy cerca de dejar el Atlético de Madrid para fichar por Orlando City SC, cumpliendo un deseo que el delantero francés ha manifestado públicamente desde hace años: jugar en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Según la información de Cadena SER, el acuerdo con el club estadounidense estaría prácticamente cerrado y Griezmann podría poner fin a su etapa en el Atlético antes de lo esperado. El plan de despedida contempla tres partidos más con el equipo rojiblanco, con su adiós definitivo en el Estadio Metropolitano frente a la Real Sociedad el próximo 7 de marzo, en un encuentro con carga emocional al enfrentarse a su exequipo.

¿Por qué ahora?

Aunque Griezmann sigue siendo un jugador importante para el Atlético y tiene contrato con el club hasta 2027, las negociaciones con Orlando City han ido tomando fuerza en las últimas semanas. Informes de medios internacionales señalan que el club de la MLS tiene derechos de “discovery” sobre él y que están en conversaciones avanzadas para asegurar su fichaje en la primera ventana de transferencias de la MLS, que cierra el 26 de marzo. Esto significa que el delantero podría aterrizar en Florida antes del inicio de la temporada estadounidense, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de ninguna de las partes.

PALMA, 17/12/2025.- El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (izda) celebra con sus compañeros el 0-1 conseguido ante el Atlético Baleares, durante del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy miércoles en el estadio Balear. EFE/Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

No sería la primera vez que se relaciona a Griezmann con la MLS. Desde hace tiempo ha expresado su interés por vivir la experiencia estadounidense antes de retirarse y en el pasado incluso se le vinculó con otros clubes de la liga norteamericana.

Un legado en el Atlético

Si finalmente se concreta su salida, Griezmann cerrará una etapa brillante con el Atlético de Madrid, donde no solo ha sido clave sobre el campo, sino también un referente para la afición. Aunque no ha anunciado oficialmente su despedida, el hecho de que pueda hacerlo frente a la Real Sociedad añade un componente simbólico a su posible adiós.